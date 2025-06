Samedi 21 juin 2025, en clôture de la France Music Week, France 2 diffusera "Le concert de la Fête de la musique" présenté par Daphné Bürki et Mohamed Bouhafsi.

En clôture de la France Music Week, semaine internationale pour la musique, orchestrée du 16 au 21 juin par le ministère de la Culture et le Centre national de la musique, France 2 vous donne rendez-vous le samedi 21 juin à 21:10, au cœur du domaine du musée du Louvre, dans les jardins du Carrousel, pour le concert de La Fête de la musique présenté par Daphné Bürki et Mohamed Bouhafsi.

Un concert exceptionnel et en plein air pour célébrer les plus beaux morceaux du répertoire des « protest songs » de ces 40 dernières années avec entre autres The Partisan, What’s going on, Résiste, Redemption Song, La Grenade, Un garçon pas comme les autres (Ziggy), What’s Up ou encore Noir et Blanc.

Sur scène, une programmation éclectique pour porter un message de paix dans un spectacle réunissant 21 artistes français et internationaux qui se succéderont pour offrir un spectacle exceptionnel de près de 4 heures : AbdAl Malik, Alex Montembault, Bernard Lavilliers, Camille, Christine and the Queens, Jeanne Added, Kalash, Keren Ann, La Femme, Lous and the Yakuza, Major Lazer Soundsystem, Malik Djoudi, Marine, Max Baby, Miss Monique, Pene Pati, ainsi que la violoncelliste Sol Gabettaou encore Solann, Thee Diane, Yodelice et Youssef Swatt’s. Ces derniers seront accompagnés de la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique et de huit choristes gospel menés par Prisca Vua.

Lors du concert, une invitée inattendue, qui a illuminé le cœur de tous les Français l’été dernier, fera son grand retour : la Vasque olympique prendra à nouveau son envol au-dessus du jardin des Tuileries.

Après ce moment émouvant, La Fête de la musique se prolongera jusqu’au bout de la nuit par un DJ Set !