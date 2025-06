"La meilleure destination vacances" sur M6 samedi 21 juin 2025 à 17:25 (vidéo)

Samedi 21 juin 2025 à 17:30, M6 diffusera les deux premiers numéros de "La meilleure destination vacances", une nouvelle émission dans laquelle un jury de bons vivants et amoureux de l’Hexagone partent à la recherche de la meilleure destination de vacances sur le littoral français.

Première destination touristique mondiale, la France séduit les touristes grâce à la beauté de ses paysages, sa gastronomie, sa culture ou encore son patrimoine. Pendant plusieurs jours, un jury de bons vivants et amoureux de l’Hexagone, composé d’Élodie Gossuin, Christian Etchebest et Lauriane Gepner, part à la découverte de trois régions dans le but d’élire “la meilleure destination vacances”.

Dans chaque émission, le jury explore deux destinations estivales d’une même région. Ils sont accueillis par des ambassadeurs locaux, qui les invitent à découvrir les activités locales incontournables. Après des visites enthousiastes et dépaysantes, le jury note les destinations sur plusieurs critères. La destination qui aura la moyenne la plus élevée est déclarée gagnante de l’épisode.

Au terme de chaque compétition régionale, le jury départage les villes gagnantes et décerne à l’une d’elle le titre de “Meilleure destination vacances”.

Les critères

La carte postale

La présentation du village et son plus beau panorama

L’activité touristique phare

Elle sera jugée par Élodie Gossuin.

La spécialité locale

À travers une dégustation culinaire, jugée par Christian Etchebest.

Le Trésor caché

La pépite touristique qui en fait une destination unique, jugé par Lauriane Gepner.

3 jurés passionnés en quête de la destination coup de cœur

Élodie Gossuin

Ancienne miss France, animatrice télé et maman d’une famille nombreuse, est une grande passionnée de voyage. En mêlant son goût pour l’aventure et son expérience familiale, Élodie aime découvrir des activités uniques et authentiques dans chacune de ses destinations de vacances.

Christian Etchebest

Un chef cuisinier français renommé. Connu pour sa cuisine traditionnelle et son approche conviviale de la gastronomie, Christian est un véritable amoureux du terroir français et aime partir à la découverte de nouvelles saveurs.

Lauriane Gepner

Journaliste spécialiste du voyage. Elle partage ses récits sur une multitude de destinations à travers le monde dans des guides touristiques variés et appréciés pour leur richesse en informations pratiques et culturelles. En combinant son expertise journalistique avec sa passion pour le voyage, elle parvient à offrir des conseils précieux et des récits inspirants pour les voyageurs.

Trois régions d’exception : quelle sera la meilleure destination vacances ?

Côte d’Azur

Avec ses plages de sable fin, ses paysages à couper le souffle, ses villages provençaux et ses paysages pittoresques, celle que les Britanniques ont surnommée la French Riviera, a attiré pas moins de 11 millions de visiteurs l’an dernier. La culture de la Côte d’Azur est un mélange riche et vibrant de traditions provençales. En plus de son charme et son glamour, elle offre une variété d’activités en plein air ainsi que des spécialités culinaires qui reflètent un terroir méditerranéen.

Côte basque

Réputée pour ses paysages côtiers mêlant mer et montagne, et son style de vie décontracté, la côte basque est surnommée la Californie de l’Europe dans le monde entier en raison de ses magnifiques plages, ses vagues prisées par les surfeurs et son climat agréable. La région est imprégnée de la culture basque, avec ses traditions uniques, sa langue ancestrale et ses festivals colorés. En plus de ses attraits culturels et gastronomiques, elle propose de nombreuses activités. L’été dernier elle a attiré pas moins de 4 millions de visiteurs.

Côte bretonne

Avec ses côtes sauvages, ses eaux turquoise, et ses charmantes maisons aux toitures en ardoises, la Bretagne dévoile une palette de paysages enchanteurs. La région offre une riche culture celtique, visible notamment dans sa musique traditionnelle et sa langue bretonne. La gastronomie locale est tout aussi attrayante, avec de nombreuses spécialités. La côte bretonne est également un paradis pour les amateurs d’aventure, offrant des sentiers de randonnée côtiers, des sports nautiques et des paysages marins à couper le souffle. Une diversité qui séduit de plus en plus de touristes, la région ayant attiré 5 millions de visiteurs l’an dernier.