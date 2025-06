"Top Gear France - Ceux qui partent en Allemagne" sur RMC Découverte mercredi 25 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 25 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le septième épisode de la 8ème saison de "Top Gear France" : « Ceux qui partent en Allemagne ».

Ils sont amis, fous de bagnoles et stars des réseaux. Aujourd’hui, ils partagent le même plateau, les mêmes délires et surtout la même mission : faire rugir Top Gear France comme jamais.

Akram Junior, POG et Franck, c’est le trio le plus déjanté de l’univers auto. À eux trois, ils cumulent plus de 10 millions d’abonnés, des garages de rêve, des centaines de millions de vues, et un sens de l’impro qui transforme chaque tournage en aventure imprévisible.

Ensemble, ils forment un cocktail explosif de passion, d’humour et de mauvaise foi assumée. Entre accélérations absurdes, défis inutiles (et donc essentiels), sketchs qui partent en vrille et tests 100 % subjectifs, ils font passer la voiture du garage au show.

Épisode 7 • Ceux qui partent en Allemagne



Dans cet épisode spécial, Sylvain, Pierre, Ahmed Sylla et Julien Arruti prendront la route direction l'Allemagne et le cultissime circuit du Nürb, du jamais vu sur Top Gear France !

Alors qu'ils passent ensemble une journée classique dans Top Gear, à savoir piloter de belles voitures sur le circuit de l'Anneau du Rhin près de Colmar, Sylvain, Pierre et Ahmed vont s'embarquer dans un roadtrip direction le mythique circuit du Nürburgring, et sa célèbre boucle nord... La Nordschleife, surnomé « l'enfer vert », est un circuit automobile allemand qui ne compte pas moins de 73 virages sur 21 kilomètres, ce qui fait de lui le plus exigeant au monde !

Sur la route, le trio va vivre de multiples péripéties qui pousseront même Ahmed à quitter le périple juste avant la frontière allemande.

Julien Arruti reprendra donc le volant de sa Mercedes CL600 sur l'Autobahn, autoroute allemande sans limitation de vitesse, puis lors d'une course incroyable sur le légendaire circuit du Nürb, privatisé pour l'occasion.