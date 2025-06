Finale de "La meilleure boulangerie de France" mercredi 25 juin 2025 sur M6, l'épreuve du jour

Mercredi 25 juin 2025 à 18:35, M6 diffusera la troisième journée de la grande finale de "La meilleure boulangerie de France" avec 4 autres binômes tirés au sort.

Après 24 semaines enthousiasmantes à sillonner les routes gourmandes de France, après avoir visité près de 240 boulangeries, c’est l’heure pour notre jury de réunir les 24 boulangeries finalistes pour la grande semaine finale, LA conclusion de notre fabuleux road trip de "La Meilleure Boulangerie de France".

Une semaine de finale nationale qui mettra en avant la richesse des régions et le talent de nos artisans, à travers des épreuves qui vont permettre à chacun de s’exprimer et de raconter son territoire par des créations originales et audacieuses.

C’est le mythique trio composé de l’incontournable MOF Boulanger Bruno Cormerais, la talentueuse cheffe pâtissière Noëmie Honiat, et le chevronné chef cuisinier Michel Sarran, qui les jugeront !

Des épreuves dans lesquelles les boulangers devront mettre les bouchées doubles

La tension monte d’un cran ! Cette semaine, les 24 boulangeries finalistes vont devoir faire preuve de créativité, de technicité et de précision pour convaincre le jury et décrocher leur place pour la finale du vendredi. Chaque jour, une nouvelle épreuve, un nouveau défi… et une seule chance de se démarquer !

Mercredi 25 juin 2025 • Le déjeuner



C’est au tour de 4 nouveaux binômes, également tirés au sort, de s’illustrer autour d’un plat salé.

Leur défi : travailler un légume en deux textures pour composer une création boulangère digne d’un déjeuner gourmand et équilibré.

Une deuxième place en finale est en jeu pour le meilleur de ces 4 binômes !