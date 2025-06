La 5ème saison de "Lego Masters" diffusée sur M6 à partir du lundi 7 juillet 2025

"Lego Masters", la plus ludique et la plus fédératrice des émissions, revient pour une nouvelle saison riche en nouveautés lundi 7 juillet 2025 à 21:10 sur M6.

Pour la première fois, "Lego Masters" sort du studio ! Si l’épreuve de la tour la plus haute est un classique, elle sera cette fois réalisée à l’aérodrome du Bourget. Les tours des binômes sont prêtes à toucher le ciel !

Et ce n’est pas tout, puisque pour la toute première fois, les candidats vont passer la nuit au musée ! Une épreuve exceptionnelle les attend au Muséum national d’Histoire naturelle où ils devront redoubler de talent et de créativité pour y exposer leurs tableaux dans la Grande Galerie de l’Évolution.

Et avis aux fanas de pop culture : "Lego Masters" élargit son univers et propose pour la première fois des épreuves autour de films culte : Batman et Star Wars !

Les épreuves

Nouveauté : une épreuve inédite autour de l’univers de Batman

Les équipes créent en briques le véhicule iconique d’un ennemi de Batman. Le véhicule doit être reconnaissable, avoir une partie mobile et s’intégrer dans un diorama de Gotham City. L’originalité, le storytelling et l’intégration dans l’univers de Batman sont les critères de jugement.

Nouveauté : épreuve Star Wars - Que la brique soit avec vous

Sous les projecteurs, Éric Antoine accueille les candidats pour un défi intergalactique : recréer des scènes culte de Star Wars. Les scènes sont attribuées par ordre de rapidité. En musique et sous les casques des Stormtroopers, les équipes se précipitent pour choisir leur affiche parmi les batailles mythiques de la saga. Esthétique, narration et fidélité à l’univers, seront les clés du jugement final.

Nouveauté : une nuit au musée avec des tableaux plus vrais que nature

Les binômes auront l’honneur d’être exposés dans la Grande Grande l’Evolution du Muséum national d’Histoire naturelle ! Pour cela, ils doivent créer une œuvre qui prend vie dans un tableau. L’œuvre doit représenter un animal dans son biotope et raconter une histoire convaincante. Le jugement portera sur l’originalité, la narration, l’excellence technique et la capacité à créer du relief en 2D.

Nouveauté : la part belle à l’imagination avec le brickage du siècle

Les candidats plongent dans l’univers d’un braquage spectaculaire en construisant, chacun, une scène à l’échelle minifigure dans un quartier spécifique (banque, casino, docks, etc.). Ils doivent représenter un bâtiment en coupe, fourmillant d’action, tout en respectant des contraintes précises comme l’interdiction de modifier la route. L’accent est mis sur la création d’un bâtiment impressionnant et sur un storyteling racontant l’histoire retraçant le cambriolage

Démolition briques, plus explosif que jamais

Les concurrents doivent construire un château qui retranscrit leur personnalité et qui sera détruit par une boule de destruction qui donnera une explosion spectaculaire au ralenti. Le jugement se base sur la beauté du château, l’histoire qu’il raconte et le spectacle de l’explosion. Le château doit se briser en mille morceaux !

Vers l’infini et au delà : la tour la plus haute prend ses quartiers au Bourget

Sur le tarmac du Bourget, les équipes doivent construire la tour la plus haute tour possible en briques, dans un temps limité. La stabilité et la hauteur sont les critères principaux de jugement !

Le retour des briques suspendues… en double danger

Si l’épreuve de la brique suspendue est une classique, les binômes devront cette fois être encore plus technique pour construire autour de 2 briques et les rejoindre Ils doivent créer une construction en briques suspendue, entièrement bâtie à partir de deux briques techniques reliées par des filins, sans aucun appui au sol. Le défi mêle prouesse d’ingénierie, équilibre et narration visuelle.

Surprise ! des guest fous de brique : Mcfly et Carlito !

YouTubeurs emblématiques aux millions d’abonnés, maîtres de l’humour et de la créativité sans limite, McFly et Carlito apporteront leur touche unique au concours. Fans inconditionnels de briques, ils endosseront le rôle de juges le temps de cette épreuve de La Double Brick Suspendue !