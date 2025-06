Soirée spéciale Mehdi Kerkouche sur France 4 mardi 1er juillet 2025

Mardi 1er juillet 2025 à partir de 21:00, France 4 proposera une soirée spéciale consacrée à Mehdi Kerkouche avec la diffusion de ses spectacles « 360 » et « Portrait ».

Avec ses créations chorégraphiques sensibles, Mehdi Kerkouche, directeur du CCN de Créteil et du Val-de-Marne | EMKA, explore les liens humains à travers des créations immersives et généreuses, à l’image de ses spectacles « 360 » et « Portrait ».

21:00 « 360 »

Dans 360, Mehdi Kerkouche brise les codes traditionnels de la chorégraphie pour s’approprier l’énergie immersive d’un concert, sublimée par la musique électronique de Lucie Antunes, au cœur de la scénographie grandiose d’Emmanuelle Favre, où le public, installé debout tout autour d’un plateau circulaire, devient partie prenante.

À travers des tableaux vibrants, les danseurs dressent un portrait percutant de la jeunesse contemporaine, en quête de voix et de représentation.

Entre utopie et dystopie, leurs voix et leurs corps s’unissent pour faire commun avec le public, explorant avec intensité les défis, aspirations et contradictions d’une génération dans un monde en mutation.

Par leurs mouvements, les artistes invitent à réfléchir au vivre-ensemble, miroir des dynamiques et enjeux de notre société.

Le spectacle s’achève dans une communion festive où les danseurs et le public, tels des festivaliers, dansent ensemble pour incarner l’action collective.

22:15 « Portrait »

Neuf danseurs à la personnalité foisonnante donnent vie à un portrait de famille touchant et vivifiant sous la houlette de Mehdi Kerkouche.

Le chorégraphe choisit le sujet de l’héritage familial comme matière chorégraphique. C’est par les corps électrisés d’une tribu de danseurs venus d’horizons variés qu’il nous en livre sa version. Famille heureuse, embarrassante, toxique, absente… Comment s’en extraire ou au contraire s’y réfugier ? Comment affirmer son individualité au sein d’une famille que l’on n’a pas choisie ? Les liens évoluent, les personnalités détonnent au fil des séquences, de manière isolée, en duo ou dans des partitions d’ensemble et au rythme de la musique organique de Lucie Antunes.

Ce portrait, aux allures d’exploration entre l’image du cadre et les liens qu’on nous impose, donne à voir une photo de famille contemporaine au travers d’une mosaïque de tempéraments et d’énergies.