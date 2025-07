"Entre duel et duo" au château des Baux-de-Provence vendredi 4 juillet 2025 sur France 5

Vendredi 4 juillet 2025 à 21:05 sur France 5, Jean-François Zygel et André Manoukian vous proposent un véritable voyage musical et un défi pianistique dans le cadre idyllique du château des Baux-de-Provence.

Dans ce nouveau spectacle "Entre duel et duo", Jean-François Zygel et André Manoukian s’affrontent piano contre piano dans le cadre idyllique de l’esplanade du château des Baux-de-Provence.

Si Jean-François Zygel est un compositeur et pianiste issu d’une formation classique, bardé de prix de conservatoire et de prix internationaux, André Manoukian est, quant à lui, un compositeur et pianiste pratiquement autodidacte, issu du jazz et de la chanson française. L’improvisation est leur point commun, le talent où tous deux se rejoignent indiscutablement pour un duo parfait.

Ce nouveau duel se tiendra dans le sud de la France, dans le cadre unique des Carrières de Lumière, où André Manoukian et Jean-François Zygel se proposent de mettre en musique la Provence. Comment transcrire en notes une ambiance, un paysage, des couleurs ? Du mistral à la culture gitane, en passant par les chevaux de Camargue, la nuit, les cigales ou encore la chaleur d’une sieste, tout sera prétexte au jeu. Explorant les multiples facettes qu’évoque l’été méditerranéen, les deux musiciens montreront comment se construit et se développe l’imaginaire d’un artiste.

C’est donc un véritable voyage musical que nous proposent Jean-François Zygel et André Manoukian en se retrouvant une nouvelle fois devant leurs claviers respectifs pour un défi pianistique et virtuose !