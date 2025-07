Le concert de DJ Snake au Main Square Festival diffusé sur France 4 lundi 7 juillet 2025

Show explosif en perspective, le concert de DJ Snake au Main Square Festival sera diffusé sur France 4 lundi 7 juillet 2025, le lendemain de sa captation par Alexandre Buisson.

DJ Snake propose une première performance au Main Square Festival 2025 et s’apprête à enflammer la citadelle d’Arras. Attendu comme l’un des temps forts de cette édition, le DJ et producteur français promet un show à la hauteur de sa réputation internationale.

Originaire du Val-d’Oise, William Grigahcine, alias DJ Snake, est aujourd’hui l’un des artistes les plus influents de la scène électro mondiale.

Autodidacte passionné, nourri de hip-hop, d’électro et du raï de ses origines algériennes, DJ Snake a bâti un son unique, hybride et fédérateur. Il est l’un des rares artistes français à avoir percé au cœur de l’industrie musicale américaine, collaborant avec des géants comme Justin Bieber, Skrillex, Travis Scott, Lady Gaga ou encore Migos. Ses deux albums, dont Carte blanche en 2019, et ses nombreux singles planétaires (Turn Down for What, Taki Taki, Let Me Love You), lui valent une reconnaissance internationale et plusieurs disques de platine.

Sur scène, DJ Snake est connu pour ses performances immersives, où se mêlent visuels spectaculaires, énergie brute et communion avec le public.

À Arras, il viendra défendre ses titres les plus emblématiques comme ses productions les plus récentes, dans un set qui s’annonce aussi explosif qu’inoubliable. Une escale très attendue pour un artiste qui transforme chacun de ses passages en festival en événement majeur.