Émilien éliminé des "12 coups de midi" sur TF1 après 647 participations et 2 566 931 € de gains et cadeaux (vidéo)

Après 1 an et 10 mois, soit 647 participations dans "Les 12 coups de midi" aux côtés de Jean-Luc Reichmann, Émilien a été éliminé ce dimanche 6 juillet 2025.

Émilien a eu un parcours absolument remarquable dans "Les 12 coups de midi" sur TF1 marquant l'histoire du jeu télévisé.

En 647 participations, Émilien a remporté 2 566 931 € de gains et cadeaux, dont 1 757 050 € en cash.

Émilien, c'est aussi 193 coups de Maître et 23 étoiles mystérieuses.

Émilien est devenu le plus grand champion de l'histoire des jeux télévisés en France et même dans le monde, grâce à ses connaissances impressionnantes et sa longévité dans l'émission.

Son parcours a captivé des millions de téléspectateurs et il est devenu une figure emblématique du programme de Jean-Luc Reichmann.

Les mots de Jean-Luc Reichann

Sur son compte X, Jean-Luc Reichmann adresse ce message à Adrien :

« II fallait bien que ¢a s'arrête un jour. J'en garderai un souvenir grave à vie. » Bravo Emilien pour ce parcours extraordinaire sans précédent.

Tu as établi un record mondial de participations à un jeu télévisé en solo et un record européen de gains.

Au cours de cette véritable aventure humaine, tu as été un vrai compagnon de jeu, brillant, sincere, intégre et vraiment super avec toutes nos équipes.

Tu es devenu une réelle référence auprès des jeunes. Ça leur envoie un tres joli message d'espoir, d’encouragement et un véritable signal . La route t'est désormais grande ouverte, en espérant que tu trouveras le bonheur et que grâce aux 12 Coups et à TF1, tu te feras la jolie vie dont tu as envie.

Quoi qu'il en soit, tu le sais, si tu as besoin ou envie, je serai toujours là pour toi, comme pour tous les Maîtres de Midi dignes de ce nom.