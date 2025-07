Trois numéros de "On a échangé nos mamans" à revoir sur RMC Story mardi 8 juillet 2025

Mardi 8 juillet 2025 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de revoir trois numéros de l'émission "On a échangé nos mamans".

Cette émission propose à deux familles complètement différentes qui ne se connaissent pas d'échanger leurs familles pendant une semaine, c'est-à-dire qu'une mère va dans une famille et l'autre mère dans l'autre famille. Autre environnement, autre maison, autres enfants, autre figure paternelle, feront désormais partie de leur quotidien.

Dans un premier temps, les mamans se plient aux règles de la nouvelle famille pour finir par adapter à leur tour leurs propres règles.

21:10 Jean-Michel vs Anthony

Jean-Michel, 48 ans, ne pense qu'à jouer avec ses enfants. C'est un papa-copain très cool qui suggère, mais n'ordonne jamais. Anthony, qui se surnomme "le patriarche", est quant à lui dans l'autorité. Ses enfants n'osent pas lui désobéir. Sa priorité est de faire de sa progéniture des adultes responsables et autonomes.

Pendant une semaine, ces deux papas aux styles opposés changent de famille.

22:50 Laure vs Aurélie

À 29 ans, Laure, praticienne sophrologue, est la maman organisée et directive, d’Isis 7 ans, Aïden 4 ans et Maxence 3 ans.

À la tête de cette petite tribu, Laure et son mari, Pierrick, 34 ans, chauffeur de bus n’en demeurent pas moins un couple fusionnel, qui souhaite avant tout s’octroyer de nombreux moments en tête à tête. Alors pour arriver à concilier, travail, famille et vie de couple, Laure a mis en place une organisation millimétrée, où chacun doit être autonome et obéir aux règles de la maison.

Aurélie de son côté est une mère au foyer totalement dévouée à sa famille. Ses 5 enfants et son mari, sont sa priorité absolue. Totalement absorbée par les tâches du quotidien, elle n’a jamais une minute à elle. Alors évidemment pas question de passer du temps seul à seul avec Arnaud son mari. Une situation qui lui pèse de plus en plus…

Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille.

Les 3 premiers jours, Laure et Aurélie vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…

Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors comment une maman, femme active, qui fait passer son couple avant tout, va-t-elle se débrouiller dans une famille où les 5 enfants sont la priorité?

Et comment une mère au foyer dévouée à ses enfants arrivera-t-elle à s’adapter à une maison où règne le calme, la discipline, et où les enfants passent après le couple ?

00:35 Gaëlle vs Louise

A 40 ans, Gaëlle est la maman extrêmement stricte d'Elouan 15 ans et Maelann 12 ans. Avec son mari Patrick, il forme une famille unie et quasiment inséparable… Dans cette maison il y a beaucoup de règles, pour tous les moments de la journée et pas question d'y déroger ! Ménage, devoirs, activités, tout doit être prévu, organisé et validé par cette maman ultra-protectrice.

De son côté, Louise, assistante maternelle, est maman de 4 jeunes enfants. Dans cette famille, on est cool, Louise ne refuse rien à ses enfants. La priorité absolue, pour Louise et son mari Lucas : le bonheur et l'épanouissement de leurs enfants… Pas question de les solliciter pour la moindre tâche ménagère ou de leur imposer de quelconques contraintes… Alors à la maison, c'est Louise qui fait tout !

