Le "Requiem de Mozart" aux Chorégies d'Orange diffusé sur France 3 mercredi 9 juillet 2025

Mercredi 9 juillet 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Requiem de Mozart", un spectacle capté fin juin aux Chorégies d'Orange.

Œuvre inachevée et mystérieuse, le Requiem est le dernier chef-d’œuvre de Mozart, mort avant d’avoir pu le terminer. Ce monument du répertoire sacré fascine depuis plus de deux siècles. La beauté solennelle de l’œuvre emporte avec émotion, encore et toujours aujourd’hui, chacun de ses auditeurs.

Pour la première fois, cette partition magistrale fait l’objet d’une création visuelle signée Enki Bilal, illustre dessinateur français. Son style graphique unique, à la fois mélancolique, futuriste et profondément humain, entre en résonance avec la gravité du Requiem.

Les dessins projetés sur le mur du Théâtre Antique d’Orange accompagnent la musique dans une expérience artistique et émotionnelle inédite.

Avec :