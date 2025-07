"Nus et Culottés" : Objectif Salagou pour Nans et Mouts mercredi 9 juillet 2025 sur France 5

Partir nus et sans argent depuis la Lozère avec un rêve : organiser un petit spectacle de danse sur l'eau, ce sera le prochain objectif de Nans et Mouts dans "Nus & culottés" mercredi 9 juillet 2025 à 20:55 sur France 5.

Cet été, Nans et Mouts partagent leur voyage insolite et leurs rencontres authentiques dans un épisode inédit de 90 minutes de la saison 13, Objectif Salagou.

Comme à leur habitude, Nans et Mouts partent nus et sans argent depuis la Lozère avec un rêve : organiser un petit spectacle de danse sur l’eau…

Direction le magnifique lac du Salagou au cœur de l’Hérault ! À pied, à vélo, en canoë ou encore en stop, Nans et Mouts vont parcourir ces terres et rivières sublimes en quête de danseurs ou danseuses, musiciens, musiciennes, mais aussi de matériel de sonorisation. Cela pourra prendre la forme d’un ballet flottant ou d’un bal sur une flottille de bateaux ou encore bien d’autres trouvailles… Le tout étant toujours orchestré par le plus grand des hasards et surtout jalonné de belles rencontres.

Grâce à l’échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont devoir une fois de plus user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve aussi poétique que fou.