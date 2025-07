"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - Spéciale parcs d'attractions en folie" sur Gulli mercredi 9 juillet 2025

Mercredi 9 juillet 2025 à 21:05, Gulli rediffusera un numéro des "100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" qui sera consacré aux parcs d'attractions.

Attachez vos ceintures : Issa vous embarque dans un grand huit d’images plus folles les unes que les autres ! Préparez-vous à enchaîner les 100 vidéos les plus spectaculaires du monde, entre montagnes russes décoiffantes et maisons hantées hilarantes : rigolades et frissons garantis, sans quitter le salon.

Pour faire monter l’ambiance, Norbert, Priscilla Betti, Tareek et la chanteuse Carla Lazzari forment une joyeuse bande de forains farceurs, prêts à faire tourner la soirée comme un manège enchanté.

Ici, pas de file d’attente ni de ticket à composter : deux heures de plaisir non-stop. Les surprises s’enchaînent à toute vitesse, les éclats de rire fusent, et les loopings d’émotions ne s’arrêtent jamais. Un véritable parc d’attractions… version canapé, avec du pop-corn plein les genoux !

Une émission à sensations à vivre en famille, les yeux grands ouverts et le sourire bien accroché.