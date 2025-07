"Intuition : qui sera le plus proche ?" un nouveau jeu présenté par Cyril Féraud sur France 2

Prochainement, Cyril Féraud vous proposera de découvrir le premier numéro de "Intuition : qui sera le plus proche ?", un nouveau jeu familial diffusé sur France 2.

"Intuition : qui sera le plus proche ?" est un nouveau jeu familial-événement qui ne fait pas appel à votre culture générale, mais à votre intuition et à votre sens de la déduction !

150 candidats s’affrontent dans un décor spectaculaire avec un seul objectif : être le plus proche possible de la bonne réponse pour ne pas être éliminé. Et 50 000 euros à la clé pour celui ou celle qui aura eu le plus d’intuition tout au long de la soirée.

Une soirée de jeu et de bonne humeur pour toute la famille, emmenée par Cyril Féraud, entouré de la bande des « Intuitifs » : Willy Rovelli, Cendrine Dominguez, Isabelle Vitari, Yoann Riou et Gwendal Marimoutou.