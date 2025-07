Nouvelle édition du "Grand Concours" samedi 26 juillet 2025 sur TF1, les invités d'Arthur

Samedi 26 juillet 2025 à 21:10 sur TF1, Arthur présentera une nouvelle édition du "Grand Concours". Voici les personnalités qui joueront à ses côtés...

Dix-neuf candidats, Angélique Angarni-Filopon, Majid Bherila, Sidonie Bonnec, Camille Cerf, Claude Dartois, Charlotte Dhenaux, Issa Doumbia, Gérard Holtz, Jean-Luc Lemoine, Hélène Mannarino, Caroline Margeridon, Laurent Mariotte, Alain Marschall, Gwendal Marimoutou, Nelson Monfort, Laurent Romejko, Elie Semoun, Tareek et Olivier Truchot sont motivés et prêts à tout donner pour décrocher la victoire.

Surinvestis dans la compétition, ils vont tous tenter de prouver qu'ils ont une culture générale digne de ce nom.

Les règles sont simples : des questions, de bonnes réponses et surtout, ne pas se faire éliminer. Seuls les plus rapides, les plus cultivés d'entre eux et ceux qui savent que la guerre de Cent Ans n'a pas duré cent ans, sortiront leur épingle du jeu pour aller en finale...

Qui saura impressionner sa famille, ses proches et les téléspectateurs afin de remporter le trophée à l'issue de cette grande soirée du Grand concours ?