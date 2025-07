Le concert de Ben Mazué aux Francofolies diffusé en direct sur France 4 lundi 14 juillet 2025

À ne pas manquer lundi 14 juillet à 21:00 sur France 4, le concert de Ben Mazué qui sera diffusé en direct des Francofolies de la Rochelle.

Ben Mazué, l’artiste qui murmure la vie avec une sensibilité rare, façonne un univers où chaque mot est pesé, chaque mélodie est ressentie. Entre slam, chanson et confidences, il explore les thèmes de l’amour, du quotidien et des bouleversements intérieurs avec une poésie douce et intime.

À travers des titres comme La mer est calme et Nous deux contre le reste du monde, il invite chacun à se retrouver dans ses récits sincères et touchants.

Pour Ben, les Francofolies ont été un véritable tremplin. Passé par le Chantier des Francofolies, il y a forgé son identité scénique, revenant depuis avec un lien de plus en plus fort avec le festival et son public.

Ce retour à La Rochelle s’annonce comme un moment privilégié, où l’authenticité et la simplicité de Ben Mazué transformeront la scène en un lieu de confidences partagées, vibrant au rythme de sa poésie bienveillante et de ses chansons profondément humaines.