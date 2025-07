"L'humour à la plage" mardi 15 juillet 2025 sur TF1, les artistes présents (vidéo)

Après le succès de la première édition, TF1 et Kev Adams vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée d’humour inédite et festive diffusée sur TF1 mardi 15 juillet 2025 à 21:10.

Tourné face à la mer, dans l’écrin magique de la pinède Gould à Juan-les-Pins, "L’Humour à la Plage" revient pour une 2ème édition encore plus ambitieuse : un grand show à ciel ouvert, pour rire ensemble et démarrer l’été en beauté.



Une carte postale en guise de scène avec une ambiance unique

Imaginé comme une véritable fête de l’humour à ciel ouvert, sous les pins, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles "L’Humour à la Plage" rassemble le temps d’un soir les plus grands noms de l’humour avec des duos inédits, des sketchs exclusifs, des impros, des happenings, des surprises… et une énergie communicative portée par un public survolté.

Une programmation exceptionnelle qui donne le sourire

Pour cette 2ème édition, Kev Adams s’est entouré de Gad Elmaleh, Camille Lellouche, Maxime Gasteuil, Élodie Poux, Franck Dubosc, Marine Leonardi, Anne Roumanoff, Chantal Ladesou, Marie s’infiltre, Nino Arial, Az, Titoff, Kody… Et de nombreux invités-surprise que vous n’avez jamais vus sur la scène d’un gala d’humour.

Un spectacle familial, solaire et intergénérationnel

Conçu pour rassembler toutes les générations, "L’Humour à la Plage" promet de faire du rire un moment de fête. Un show festif, solaire et populaire, à savourer ensemble pour bien débuter l’été.