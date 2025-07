"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - Quand la famille dérape" sur Gulli mardi 15 juillet 2025 (vidéo)

Mardi 15 juillet 2025 à 21:05 sur Gulli, Issa Doumbia vous proposera de voir ou de revoir dans “Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier” la spéciale « Quand la famille dérape ».

Issa Doumbia revient sur W9 pour une soirée placée sous le signe de la famille !

Accompagné de Norbert Tarayre, Élodie Gossuin et Priscilla Betti, ils accueilleront l’irrésistible danseur et chorégraphe Christophe Licata.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir le classement des 100 meilleures vidéos de familles complètement déjantées : de la fête de famille qui part en vrille au mariage qui déraille jusqu’à l’anniversaire qui part en complet délire… Attendez-vous à du grand n’importe quoi !

Issa, en bon chef de famille, a également imaginé les défis les plus drôles et les plus fous pour piéger ses chroniqueurs et son invité du soir… Alors si vous trouvez vos frères et sœurs insupportables, que vos enfants vous soûlent ou que votre oncle vous fait honte, vous allez voir qu'il y a bien pire que chez vous !

Quelle vidéo occupera fièrement… ou pas la première place du podium ?