Premier numéro de "99 à battre" jeudi 7 août 2025 sur M6 avec Juju Fitcats et Eric Antoine (vidéo)

Jeudi 7 août 2025 à 21:10, Eric Antoine et Juju Fitcats vous proposeront de découvrir le premier numéro de "99 à battre", un nouveau jeu hors norme dont le seul objectif est de ne jamais finir dernier.

Dans un lieu tenu secret en plein cœur de la France, vous allez découvrir l’une des plus grandes compétitions jamais organisées à la télévision française. Un jeu hors norme, avec un seul objectif : ne jamais finir dernier.

100 Français venus de tout le pays, âgés de 20 à 76 ans, aux profils aussi variés qu’inspirants, s’apprêtent à vivre une aventure aussi intense que déjantée. Certains candidats ne sont pas des inconnus : amis, parents… Des liens forts, mis à l’épreuve dans une compétition où il n’y aura qu’un seul gagnant.

Ici, ce n’est pas la force physique qui compte, mais un mental d’acier, une volonté farouche… et l’instinct de ne jamais lâcher.

Pour la toute première fois, ces 100 candidats vont s’affronter sur le plus grand terrain de jeu de la télévision française. Un dispositif exceptionnel, à la hauteur de cette compétition unique.

Faire voler un avion en papier le plus loin possible, construire un meuble en kit le plus rapidement, enlever une chemise boutonnée à une main… Ils devront affronter des jeux de rapidité, d’adresse, de logique, de mémoire, de culture générale ou encore d’agilité physique. Même les plus costauds peuvent trébucher. Même les plus malins peuvent perdre pied. Les candidats ont tous les mêmes chances de gagner !

Plus qu'un jeu, une aventure humaine

“99 à battre”, c’est bien plus qu’une compétition : c’est un grand moment de partage, accessible à tous. C’est l’enfance qui ressurgit, les défis entre copains, la pression du dernier qui lutte pour rester dans le jeu… mais en version XXL. Au fil de l’aventure et face à l’adversité, des liens se créent. Les joueurs s’attachent, se soutiennent et chaque élimination est vécue comme un déchirement.

Éric Antoine et Juju Fitcats, eux aussi, se prennent au jeu, complices et touchés par cette expérience humaine. La plupart des épreuves semblent simples, presque enfantines. Et pourtant, la tension est bien réelle : car le dernier est toujours éliminé. Ce sont des défis que l’on pourrait tenter chez soi, dans son salon ou son jardin. Des jeux malins, visuels, fédérateurs — qui parlent à tout le monde, petits comme grands.

Retombez en enfance… des jeux : délirants, ingénieux, impitoyables !

Bienvenue dans un univers où les ballons explosent, les verres glissent, les cartons s’empilent et les chaussettes se perdent ! Ici, chaque jeu est une épreuve à part entière : un cocktail détonant de hasard, d’adresse, de souffle… et de sang-froid. Car dans “99 à battre”, la moindre erreur peut être fatale : à chaque défi, un joueur est éliminé.

Qu’ils fassent pleuvoir 99 balles du plafond, tentent de souffler un voilier sur une rivière miniature ou d’équilibrer une balle de ping-pong dans un verre retourné, les candidats sont toujours mis à l’épreuve là où on ne les attend pas.

Les jeux s’enchaînent, mais ne se ressemblent jamais :

Dans “Le vélo le plus lent”, il faut pédaler… au ralenti. Dans “Ballon Confetti”, on joue sa place sur la couleur d’un nuage de confettis.

Dans “Essorer l’éponge”, chaque goutte compte pour faire flotter un canard en plastique

Et dans “Chaussettes perdues”, c’est une chasse au trésor textile plus redoutable qu’il n’y paraît !

Pensés comme de mini-performances visuelles, ces défis s’appuient sur des éléments familiers (ballons, tuyaux, cartons, gouttières…) détournés avec créativité pour permettre aux candidats d’avancer dans le jeu. Entre tension, éclats de rire et surprises, le spectacle est toujours au rendez-vous.

Le premier numéro de "99 à battre" sera diffusé jeudi 7 août 2025 à 21:10 sur M6.