Nouveau numéro de "10 sur 10 combien tu te mets ?" samedi 9 août 2025 sur TF1, les invités d'Arthur (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 7 août 2025
Nouveau numéro de "10 sur 10 combien tu te mets ?" samedi 9 août 2025 sur TF1, les invités d'Arthur (vidéo)

Samedi 9 août 2025 à 21:10 sur TF1, Arthur présentera le quatrième numéro de "10 sur 10 combien tu te mets ?", un quiz d'un nouveau genre dans lequel est testée la culture générale de 10 célébrités.

"10 sur 10", le jeu aussi déjanté que stratégique, où des célébrités s'affrontent... pour la bonne cause fait son grand retour sur TF1.

Dans "10 sur 10", répondre correctement ne suffit pas : il faut aussi s'autoévaluer avec justesse ! À chaque question, les candidats choisissent un niveau de difficulté, de 1 à 10. Plus le niveau est élevé, plus les points gagnés sont importants... à condition de ne pas se surestimer !

Dans ce nouveau numéro, les personnalités jouent au profit de l'association Fondation des Femmes, la référence en France pour la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Une cause forte, qui ajoute une motivation supplémentaire pour se dépasser tout au long de la soirée.

Un casting 5 étoiles pour une émission 100 % solidaire, Arthur accueillera sur le plateau : Julie Gayet, Ariane Massenet, Gérémy Crédeville, Sophie Davant, Steevy Boulay, Inès Vandamme, Tareek, Hélène Mannarino, Tanguy Pastureau et Ève Gilles.

Ces 10 personnalités s'affronteront dans trois manches aux mécaniques variées : QCM, réponses en images, épreuves de rapidité... Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un : le grand finaliste de la soirée !

Une finale spectaculaire pour faire grimper la cagnotte jusqu'à 100 000 € !

Le dernier candidat en lice jouera en solo, pour faire monter la cagnotte commune dédiée à l'association Fondation des Femmes.
