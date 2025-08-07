"Juste pour rire fait son show", les meilleurs moments à revoir sur T18 samedi 9 août 2025

Grand habitué du festival Juste pour rire, Jean-Luc Lemoine présente quelques-uns des moments d'anthologie de ce rendez-vous incontournable de l'humour francophone.
Sketches cultes ou créés spécialement pour l'occasion, parodies et duos éphémères sont au programme de cette émission rassemblant des humoristes variés, de Florence Foresti à Michaël Grégorio en passant par Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Claudia Tagbo ou encore Gad Elmaleh.
Ce volume de l'édition 2017 est une invitation à rire sans modération. Une dose concentrée de bonne humeur pour tous les fans du rire en série !