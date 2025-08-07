recherche
"Juste pour rire fait son show", les meilleurs moments à revoir sur T18 samedi 9 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 7 août 2025
Samedi 9 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera une nouvelle sélection des meilleurs moments du festival "Juste pour rire" en compagnie de Jean-Luc Lemoine.

Grand habitué du festival Juste pour rire, Jean-Luc Lemoine présente quelques-uns des moments d'anthologie de ce rendez-vous incontournable de l'humour francophone.

Sketches cultes ou créés spécialement pour l'occasion, parodies et duos éphémères sont au programme de cette émission rassemblant des humoristes variés, de Florence Foresti à Michaël Grégorio en passant par Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Claudia Tagbo ou encore Gad Elmaleh.

Ce volume de l'édition 2017 est une invitation à rire sans modération. Une dose concentrée de bonne humeur pour tous les fans du rire en série !

Dernière modification le jeudi, 07 août 2025 15:20
Publié dans Divertissements, Samedi
