"Les Traîtres" de retour le 2 septembre 2025 sur M6, voici les 16 nouveaux participants (vidéo)

"Les Traîtres" seront de retour sur M6 mardi 2 septembre 2025 à 21:10 sur M6 pour une 5ème saison pleine de nouveautés et de rebondissements orchestrée par Eric Antoine.
Mentaliste, auteur de roman policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : ils sont 16 à entrer dans le jeu, prêts à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association mais aussi pour enfin faire vaciller les traîtres.
Cette saison rivalise de nouveautés et de rebondissements. Éric Antoine repousse les limites du cynisme : règles inédites, retournements imprévisibles, jeux terrifiants… mais surtout, trois joueurs masqués vont faire leur apparition. Qui sont-ils ? Vont-ils bouleverser toutes les règles du jeu ? Pour espérer l’emporter, les traîtres devront se surpasser, ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais.
Jusqu’ici, les traîtres ont remporté toutes les parties. Cette saison sonnera-t-elle la fin d’un règne ?
Préparez-vous à une saison inoubliable au casting toujours aussi surprenant !
Le jeu phénomène de la télévision n'a pas fini de vous surprendre
Le jeu se renouvelle pour déstabiliser les joueurs... et les téléspectateurs !
Un démarrage glaçant
Une entrée en matière des joueurs toujours aussi fracassante. Accueillies par de mystérieux personnages masqués, les personnalités plongeront immédiatement dans l’intensité qui fait le succès du jeu depuis son lancement. Qui sont-ils ? Quel sera leur rôle ? Les cartes vont-elles être entièrement rebattues ?
Une nomination déconcertante
L’imagination d’Éric Antoine est sans limite quand il s’agit de déstabiliser les joueurs. Alors que les personnalités enfilent le masque et attendent, fébriles, l’éventuelle main d’Éric sur leur épaule pour les désigner Traître, cette saison tout bascule, et les joueurs se retrouvent dans une situation de pression maximale. Sauront-ils garder la face et sauver les apparences pour ne pas se faire démasquer par les autres ?
Une mise à l’épreuve physique
Ils pensaient être prêts à déjouer toutes les épreuves de bluff, mais c’était sans compter sur la perversité du maître du jeu qui leur a concocté des épreuves physiques redoutables et inédites et toujours psychologiques !
Le domaine de bournel, un écrin pour les Traîtres
Ce château, autrefois la demeure de Leonel de Moustier, farouche opposant à Pétain, qui a fait de la lutte contre la trahison le combat de toute une vie, ouvre une nouvelle fois ses portes aux joueurs des Traîtres. C’est dans des pièces parfois encore inexplorées qu’une partie s’apprête à démarrer. Dans ce domaine aux airs de conte de fées où la nature enchanteresse se mêle à l’architecture néogothique, de nouveaux "Traîtres" s'apprêtent ainsi à écrire un chapitre inédit dans l'histoire de ce domaine légendaire...
Voici les 16 candidats qui vont entrer dans le jeu
Anaïs Lunet
Je suis entrepreneuse et je viens jouer avec ma meilleure amie, Marlène Schiappa. 16 ans d’amitié. Je la connais comme personne. On a vécu beaucoup de choses ensemble mais participer à un jeu toutes les deux, c’est un vrai test ! Serons-nous alliées jusqu’au bout… ou finirons-nous par nous trahir ? Si je dois mentir pour gagner, je le ferai. Et Marlène ne verra rien, je suis très forte à ça.
Anne-Elisabeth Blateau
Comédienne, figure incontournable de la série quotidienne “Scènes de Ménages” sur M6 dans laquelle je joue Emma. Manipuler les émotions, c’est mon métier… mais en vrai, je suis nulle en stratégie. Si je suis ici, c’est parce que mon fils est fan des Traîtres. Personnellement, pour moi, c’est une première parce que je déteste mentir, je fais trop confiance et je me plante toujours dans les polars. Mais si, contre toute attente, j’étais celle à ne pas sous-estimer.
Camille Cerf
Vous m’avez élue Miss France en 2015. Depuis, je suis mannequin et animatrice télé. Sourire en toutes circonstances, je maîtrise. Alors trahir ? Oui, mais toujours avec le sourire. Compétitrice dans l’âme, fan de jeux, je compte bien jouer avec stratégie, finesse, charme et humour pour aller jusqu’au bout. Vous allez découvrir une nouvelle facette de moi !
Christine Bravo
Animatrice, écrivaine, grande gueule assumée : je provoque, je bouscule, je dis ce que je pense. Et dans ce jeu, je suis clairement dans mon élément : mensonge, ruse, manipulation… je maîtrise. Mon but est simple : gagner. Mais dans le jeu, mon franc-parler sera-t-il ma force… ou ma faiblesse ?
Doigby
Créateur de contenu, streamer et ancien joueur pro suivi par plus d’un million de personnes, je suis un gamer dans l’âme. Ma spécialité ? La stratégie. Je bluffe, j’anticipe, je calcule chaque coup. Feinter pour mieux frapper, c’est ce que je fais de mieux. Alors, jusqu’où suis-je prêt à aller pour gagner ?
Fabien Olicard
Je suis mentaliste et c’est bien la première fois que la production intègre ce profil au jeu. Mon arme ? L’esprit humain. J’observe, j’analyse, je retiens tout. Dans le jeu, chaque regard, chaque hésitation est une piste. On me redoute parce que je vois ce que les autres cachent. Mais… et si, pour mieux piéger, il valait mieux faire semblant de ne rien voir ? Et si je me trompe, vais-je me remettre en question ?
Fabienne Carat
Comédienne depuis plus de 20 ans, j’ai incarné de nombreux rôles dans des séries policières. Résoudre des enquêtes, traquer des criminels, démasquer des coupables… ça fait partie de mon quotidien de fiction. Dans la vie, je suis tout aussi redoutable. Et dans ce jeu, je compte bien l’être autant qu’une policière en mission.
Helena Noguerra
Comédienne et chanteuse, j’incarne aujourd’hui le rôle principal de la série “Nouveau Jour” sur M6. À l’écran, on me voit légère, fantasque, parfois naïve… et je compte bien jouer avec cette image. Pour moi, la loyauté est essentielle. Alors, s’il faut brouiller les pistes, serai- je capable de mentir ?
Lou
Je suis chanteuse, et vous connaissez sûrement ma voix : je chante le générique de “Miraculous !”. Je suis la benjamine de l’aventure… mais ne vous fiez pas à mon sourire angélique : je suis maligne, rusée et prête à tout. Méfiez- vous de la petite Lou, elle pourrait bien vous surprendre !
Marcus
Je m’appelle Marc, mais sur les réseaux, c’est Marcus ! Je suis créateur de contenu et le meilleur ami de Léna Situations, la Française la plus influente sur les réseaux sociaux. On ne se quitte quasiment jamais mais cette fois c’est sans elle que je me lance, bien décidé à renverser le jeu et marquer les esprits par ma personnalité fantasque. Je suis connu pour ma bonne humeur, ma spontanéité et mon côté solaire ! Mais ici, mon rêve ultime, c’est d’être Traître et je suis prêt à tout pour aller jusqu’au bout.
Marlène Schiappa
Femme de conviction, j’ai été secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes et ministre chargée de la Citoyenneté. Leadership, stratégie, prise de pouvoir… en politique comme dans ce jeu, je sais quand parler et quand me taire. Peu importe mon camp, je suis prête à me battre pour gagner. Et croyez-moi, je ne suis pas du genre à me laisser faire.
Olivier Bal
Je suis écrivain spécialisé dans les thrillers psychologiques et les romans noirs. Depuis des années, la trahison est au cœur de mes histoires. J’ai appris à lire entre les lignes et à repérer la moindre faille. Mais cette fois, je ne serai plus derrière mon clavier… suis-je prêt à affronter la réalité ?
Raymond Domenech
Ancien sélectionneur de l’équipe de France, la pression, je connais. Dans ce jeu comme sur un terrain, chaque détail compte. Mon œil d’entraîneur sera mon meilleur atout. Une erreur, et c’est le banc… Je vise la finale, et cette fois, réussirai-je enfin à la gagner ?
Tania Dutel
Humoriste de stand-up, dans ce jeu, mon arme secrète, c’est l’humour. Je suis directe, spontanée, avec une répartie bien affûtée. Je n’ai pas la fibre de la manipulatrice. La sincérité, c’est ma règle d’or. Alors, serai-je capable de m’imposer pour gagner ?
Théo Fernandez
Je suis comédien, et vous m’avez sûrement vu dans “Les Tuche”, une saga de 5 films dépassant au cumul les 17 millions de spectateurs. J’y joue Coin Coin ! À l’écran, je suis souvent l’intello discret, mais en vrai, je suis un joueur passionné, stratège et un brin fourbe. Mon niveau de trahison ? Un bon 11 sur 10. Alors, ma discrétion me permettra-t- elle de tirer les ficelles du jeu ?
Yanns
Chanteur, vous m’avez découvert sur les réseaux sociaux avec mes 100 millions de vues sur YouTube, j’ai reçu le W9 d’or de la “Révélation streaming de l’année” et ai été nommé dans la catégorie “Révélation francophone de l’année” aux NRJ Music Awards en 2022. Avec la reprise de “Clic Clic Pan Pan”, pour la bande originale du film “Un petit truc en plus”, on peut dire que je ne suis pas passé inaperçu. Mon air jovial masquera-t-il que je suis un stratège redoutable ? Manipuler, c’est un art que je maîtrise… et le pire, c’est que vous ne saurez jamais quand je dis la vérité.