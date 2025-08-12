recherche
Théâtre : “Le canard à l'orange” à revoir sur France 2 jeudi 14 août 2025

mardi 12 août 2025
Théâtre : “Le canard à l'orange” à revoir sur France 2 jeudi 14 août 2025

Jeudi 14 août 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir la pièce “Le canard à l'orange” mise en scène par Nicolas Briançon et captée au Théâtre de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Au pied du mur, elle avoue alors à Hugh, sa liaison avec un homme, avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.

Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d’adultère, au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end à la maison, afin de régler les questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu’elle juge incongrue.

Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège et qu’il ne savait rien de sa liaison avec John Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à Hugh à quel point son amant est mieux que lui.

Voici donc Liz Preston (Anne Charrier), Hugh Preston (Nicolas Briançon), John Brownlow (François Vincentelli), Patricia Forsyth, la secrétaire d'Hugh (Alice Dufour), Mme Gray, la gouvernante (Sophie Artur) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.

Dernière modification le mardi, 12 août 2025 11:46
