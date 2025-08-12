Inédit de "Cauchemar en cuisine" à Langeron jeudi 4 septembre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest

Jeudi 4 septembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Langeron.

Dans cet inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest se rend à Langeron, un petit village de la Nièvre, où le seul restaurant est en grand danger.

Ce sont d'ailleurs des habitants de la ville qui ont fait appel au chef pour tenter de sauver l'établissement d'Aline et Luc, un couple de restaurateurs complètement dépassé.

À son arrivée, Philippe Etchebest est plongé dans l'ambiance d'un établissement figé dans le temps. Et si, niveau hygiène, il n'a rien à redire, l'organisation et la qualité des plats laissent plus qu'à désirer ! Et évidemment, la situation est bien plus grave qu'elle n'y paraît.

Pourtant, le couple bénéficie d'une longue expérience, même si elle est parfois insolite : Luc a été chef pendant plusieurs années dans un club échangiste !

Ce sont donc des patrons pleins de surprises auxquels le chef Etchebest est confronté, mais va-t-il réussir à découvrir ce qui cloche dans leur restaurant et parviendra-t-il à les sauver ?