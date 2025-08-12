recherche
"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

mardi 12 août 2025
"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:25 sur TMC, Etienne Carbonier vous proposera une nouvelle Soirée Transpi après avoir passé un été au camping.

Cet été, Étienne Carbonnier a sorti sa tente, son parasol et ses tongs pour un Transpi hors-série spécial camping, en prime time sur TMC. Il nous raconte un été que les jeunes français ont décidé de vivre ensemble.

Étienne Carbonnier et Mélanie Bontems ont envoyé leurs équipes aux quatre coins de la France pour tester les campings les plus dingues du pays.

Du mythique  Camping des Flots Bleus" du film éponyme aux coins naturistes de Corse, en passant par le camping d'un festival de musique en Ardèche, elles ont replongé dans ces vacances en mobil-homes ou tentes deux secondes, entre apéros interminables, karaokés sous les étoiles, boites de raviolis Buitoni sur réchaud et flirts d'été adolescents. Un été à bien transpirer pour vivre l'expérience camping jusqu'au bout.

Décryptage d'archives, images vintages et extraits télé cultes rythmeront cette soirée exceptionnelle.

Pour prolonger les vacances, un Transpi estival, drôle, tendre et un brin nostalgique qui vous rappellera vos meilleurs comme vos pires souvenirs du camping : tout ce que vous avez adoré et tout ce que vous aviez (délibérément) oublié.

&quot;C dans l'air&quot; : 3 femmes à la présentation du magazine à la rentrée sur France 5

"C dans l'air" : 3 femmes à la présentation du magazine à la rentrée sur France 5

12 août 2025 - 14:31

Le jeu &quot;J'en connais un rayon&quot; de retour sur M6 vendredi 5 septembre 2025 avec Julien Courbet

Le jeu "J'en connais un rayon" de retour sur M6 vendredi 5 septembre 2025 avec Julien Courbet

12 août 2025 - 14:08

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

