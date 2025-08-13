Youssou N’Dour & le Super Étoile de Dakar au Rio Loco 2025 sur France 4 vendredi 15 août

Vendredi 15 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert de Youssou N’Dour, accompagné de son groupe le Super Étoile de Dakar, capté au Festival Rio Loco 2025.

Après plus de quarante-cinq ans de carrière, des disques d’or pour l’album contenant l’inoubliable « 7 seconds », un Grammy Award, le titre de docteur honoris causa à l’université prestigieuse de Yale en 2011, puis à celle de Berklee Valencia en 2024, un engagement vissé au corps, et après avoir partagé le patrimoine musical du Sénégal avec le monde entier, on peut dire aisément que Youssou N’Dour a redonné ses lettres de noblesse à la world music en portant les couleurs d’une Afrique vivante, toujours en mouvement.

Cette année, le Petit Prince de la médina dakaroise, chantre de l’universalisme, est revenu sur le devant de la scène avec un nouvel album, « Éclairer le monde », entouré de pointures telles que le producteur américain Michael League (cofondateur de Snarky Puppy).

L’artiste sera accompagné de son fidèle groupe, Super Étoile de Dakar (quoi de plus logique pour cette édition Rio Loco « Supernova »), qu’il a créé en 1979 pour porter aux yeux du monde le mbalax, inspiré des sonorités traditionnelles wolof, dont il est aujourd’hui sans conteste le « Roi ».