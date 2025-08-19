8ème saison de "Mask Singer" sur TF1 à partir du 12 septembre 2025, voici toutes les nouveautés

Après une saison 7 couronnée de succès, le phénomène télévisuel "Mask Singer", présentée par Camille Combal, revient pour une saison 8 époustouflante avec des nouveautés totalement inédites qui vont bouleverser le cours de l’enquête.

Les téléspectateurs complices d’un des personnages pour piéger les enquêteurs :

Pour la premère fois, les téléspectateurs seront les complices d’une des personnalités masquées de la saison, pour piéger les enquêteurs et Camille Combal !

Grâce à ce twist inédit, les téléspectateurs connaitront l’identité de la célébrité qui se cache sous ce personnage dès le début de la saison, et suivront avec lui dans les coulisses de l’émission toute sa stratégie pour parvenir à piéger les enquêteurs d’épisode en épisode !

Comment s’y prendra-t-il pour les tromper sur son identité par ses choix de chansons, par les indices dévoilés mais aussi par ses attitudes sur scène ? Parviendra-t-il à les pousser vers de fausses pistes et à conserver sa place dans la compétition le plus longtemps possible ?

Les téléspectateurs pourront ainsi suivre l’aventure avec un nouveau point de vue, en immersion avec ce personnage avant et après chacune de ses performances !

Avant la diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison, les téléspectateurs pourront également tenter de deviner son identité, en enquêtant grâce aux indices qui leur seront dévoilés sur le compte officiel de « Mask Singer » sur les réseaux sociaux avant le lancement de la saison.



Michaël Youn rejoint "Mask Singer" pour une saison incroyablement drôle :

Notre panel de détectives accueillera l’imprévisible Michaël Youn, qui se révélera être un enquêteur aussi déterminé que drôle ! Il rejoindra trois enquêteurs emblématiques de "Mask Singer" : Kev Adams, enquêteur hors pair depuis la première heure, avec son humour contagieux ; Chantal Ladesou, qui nous fera rire avec sa répartie et Laurent Ruquier, enquêteur minutieux et perspicace.

Ce nouveau quatuor nous réserve une saison encore plus drôle, où la compétition entre nos 4 détectives battra son plein pour être le premier à démasquer les 15 célébrités de cette saison. Et tous les moyens seront bons pour parvenir à leurs fins, y compris en s’amusant à pousser leurs collègues vers de fausses pistes !

Au cours de la saison, ils seront également rejoints par trois enquêteurs guests dans 3 épisodes distincts, qui viendront prêter main forte à nos fins limiers.

La 2ème partie de soirée "Mask Singer, l’enquête continue !" se déroulera cette saison dans le Bureau des Enquêtes de Michaël Youn. Il y recevra les personnalités démasquées le soir même avec son humour et de nombreux happenings et surprises. Il y décryptera leur préparation vocale, le secret, le choix de leur costume, leurs prestations scéniques et de nombreuses anecdotes sur leur carrière et les coulisses de l’émission… Sans oublier le bêtisier de chaque soirée et des indices exclusifs pour continuer l’enquête sur les personnalités toujours en compétition.



Un casting de célébrités plus surprenant que jamais :

Pour cette nouvelle saison, "Mask Singer" accueillera 15 nouvelles célébrités encore plus éclectiques, à la tête de nombreux records dans leurs domaines de prédilection, allant de la chanson au cinéma, en passant par les réseaux sociaux, l’humour, le théâtre ou encore la télévision.

Deux stars internationales iconiques viendront également pimenter l’enquête le temps d’une soirée chacune, dans deux épisodes distincts.

Comédiens détenant les plus gros records du box-office, chanteurs multirécompensés, champions sportifs célèbres dans le monde entier, stars de youtube, visages iconiques de l’humour et légendes de la télévision : le casting de cette 8e saison vous réserve d’énormes surprises !



Encore plus d’enquête et de grand spectacle :

Des costumes à couper le souffle, qui émerveilleront petits et grands, parmi lesquels le Lynx, le Lapin, le DJ ou encore le Castor

Des jeux interactifs pour permettre aux enquêteurs et aux téléspectateurs de gagner un indice supplémentaire à chaque passage sur scène d’un personnage

La présence d’un nouveau personnage, SuperMask, la petite souris qui fouine partout à la recherche de nouveaux indices. SuperMask offrira chaque semaine de nouveaux indices aux téléspectateurs sur les réseaux sociaux de l’émission et dans la 2ème partie de soirée "Mask Singer, l’enquête continue !". Chaque enquêteur aura également la possibilité de faire appel à SuperMask, une seule fois par saison, en appuyant sur un buzzer pour être le seul à recevoir un indice exclusif sur le personnage de son choix de la part de SuperMask.

Des Soirées thématiques festives chaque semaine : « Spéciale Chanson Française », « Spéciale Hollywood », « Spéciale Enquête Policière », « Spéciale Boum », « Spéciale Frissons » ou encore « Spéciale Voyage dans le Temps »

Encore plus de danseurs sur scène pour accompagner les personnages et offrir au public des performances mémorables, avec des tableaux intégrant jusqu’à 30 danseurs et la création de plus de 700 costumes additionnels

La venue d’artistes professionnels pour accompagner les personnages et les danseurs, parmi lesquels des acrobates, des cracheurs de feu, la troupe du Paradis Latin, des Yamakasi ou encore des voltigeurs aériens.

Des mises en scène toujours plus extraordinaires avec une utilisation encore plus poussée de la réalité augmentée, du mapping vidéo et de l’intelligence artificielle.

"Mask Singer" ne se limite pas à être un simple divertissement ; c'est un rendez-vous familial de jeu et de grand spectacle qui rassemble toutes les générations dans une quête commune de mystères à percer. La magie et l’excitation de la saison 8 en font, sans conteste, un must-see de la rentrée !

Saurez-vous rivaliser avec les enquêteurs et deviner qui se cache derrière les masques ?

À vous de jouer dès le vendredi 12 septembre à 21:10 sur TF1 et en streaming sur TF1+ !