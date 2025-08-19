"Le meilleur pâtissier" revient le 10 septembre 2025 sur M6 pour une 14ème saison

"Le meilleur pâtissier" fera son retour sur M6 mercredi 10 septembre 2025 à 21:10 sur M6 pour une 14ème saison inédite avec Laëtitia Milot, Cyril Lignac et, pour la dernière fois, Mercotte.

Cette année, l’émission renoue avec ses racines en proposant une formule alliant authenticité, gourmandise et créativité culinaire. Un casting de pâtissiers aux univers forts, des personnalités uniques et talentueuses qui s’exprimeront à travers des créations toujours plus originales.

Cyril Lignac et Mercotte, apporteront leur expertise et prodigueront des conseils avisés, pour guider les pâtissiers amateurs, tandis que Laëtitia Milot prendra place sous la tente pour la 2ème année, apportant une touche de fraîcheur à l’émission.

Cette nouvelle saison sera l’occasion idéale de découvrir des recettes innovantes et des astuces faciles à reproduire chez soi. Toutes les recettes seront d’ailleurs accessibles sur M6+ pour que chacun puisse refaire ses desserts préférés à la maison.

Préparez vos fouets et vos tabliers, la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier s’annonce plus savoureuse que jamais !

Dernière saison pour Mercotte avant de ranger son grimoire !

Depuis 2012, Mercotte a conquis le cœur des Français avec sa passion pour la pâtisserie et son franc-parler légendaire. Pendant 13 saisons du “Meilleur Pâtissier”, cette blogueuse culinaire devenue star du petit écran a partagé son expertise, ses anecdotes savoureuses et son humour piquant avec des millions de téléspectateurs.

Cette 14ème saison du Meilleur Pâtissier marquera la dernière participation de Mercotte en tant que jurée à cette délicieuse aventure. Et une chose est sûre : Mercotte compte bien la terminer en apothéose avec toute la générosité et la bonne humeur qui la caractérisent ! Toujours plus exigeante, elle veut faire de chaque épreuve un moment mémorable, et attend des pâtissiers qu’ils la régalent comme jamais !

Mais rassurez-vous : si elle range son grimoire, Mercotte pourrait bien revenir faire un petit tour sous la tente, en invitée spéciale de Cyril Lignac pour la saison 15…

La mécanique de l'aventure

Épreuve 1• Le classique revisité de cyril

Chaque semaine, Cyril Lignac mettra au défi les pâtissiers de revisiter les plus grands classiques de la pâtisserie. Ce sont les desserts préférés des Français, ceux qu’ils adorent, ceux qui les font saliver : coulant au chocolat, éclair, cookie, pavlova, macarons, tiramisù… Et bien sûr Cyril dévoilera sa version ultra gourmande du dessert de la semaine !

Épreuve 2 • L’épreuve technique de mercotte

Pour sa toute dernière saison, Mercotte sortira le grand jeu ! Elle dénichera les meilleures recettes de son légendaire et très précieux grimoire ! Un dernier tome consacré à des gâteaux à la fois redoutables, spectaculaires et plus gourmands que jamais pour des recettes techniques que les pâtissiers ne sont pas près d’oublier ! Des gâteaux à refaire à la maison, dont les recettes seront accessibles à tous sur M6+ !

Épreuve 3 • L’épreuve créative

Cyril Lignac et Mercotte lanceront un défi créatif aux pâtissiers sur un thème imposé ! Monument en gâteau, trompe l’œil gourmand, plaisir coupable au chocolat, gâteau des années 80, Tart’animale… à nos pâtissiers de se dévoiler à travers leur gâteau et de montrer l’étendue de leurs compétences !

Pour chaque épreuve créative, Cyril Lignac et Mercotte inviteront un grand chef pâtissier qui les aidera à départager les pâtissiers :

Ann Couvreur est passé par les plus grands palaces. Il est à la tête de plusieurs boutiques de pâtisserie en France et à l’étranger. Son emblème à lui, c’est le renard.

Pierre-Jean Quinonero a été élu Pâtissier de l’année en 2023 et en 2024, Champion de France du dessert et est actuellement chef pâtissier d’un palace !

Christelle Brua a été cheffe pâtissière de l’Elysée, elle a été la première femme nommée Meilleure Pâtissière de restaurant du monde !

Guillaume Mabilleau a été sacré Meilleur Ouvrier de France à seulement 28 ans ! Il est passé par les plus grands palaces parisiens et a sa propre boutique.

Yvan Chevalier est Meilleur Ouvrier de France Chocolatier confiseur. Dans ses créations qu’il expose dans sa boutique à Rennes, il aime mettre en valeur les produits du terroir Breton.

Angelo Musa est Meilleur Ouvrier de France, Champion du Monde de Pâtisserie et ses origines italiennes se retrouvent dans ses incroyables créations !

Pierre Marcolini A été Champion d’Europe, Champion du Monde de Pâtisserie, mais aussi Meilleur Pâtissier du Monde, c’est un grand spécialiste du chocolat !

Nina Métayer est une magicienne de la pâtisserie. Elle a été la première femme élue Meilleure Pâtissière du Monde, et elle aime mettre de la féérie dans chacun de ses gâteaux.

Julien Dugourd est un spécialiste des trompe-l’œil. Ses œuvres, parfois spectaculaires, sont de véritables illusions d’optique. C’est un des chefs les plus créatifs de sa génération !

François Perret est connu et adoré de tous. Il a été nommé “Meilleur Chef Pâtissier de restaurant du Monde”, il est chef pâtissier d’un des plus prestigieux palace Parisien.

Jeffrey Cagnes est une figure emblématique de la pâtisserie française, à la tête de sa propre maison, il sublime les classiques avec générosité et créativité !

Pierre Hermé est une légende vivante vénérée dans le monde de la pâtisserie. Il a imposé sa signature dans le monde entier !

Marius Dufay est un des pâtissiers les plus talentueux de sa génération, officie dans le plus grand palace d’Europe situé à Londres !

Christophe Michalak est l’un des rois de la pâtisserie ! Ce champion du Monde de la pâtisserie a des boutiques en France et même jusqu’en Asie !

Des thématiques toujours plus goumandes :

Délicieusement 80’S

Viva Italia

100% fruits

God save the cream

Accros au choco

Mon petit chou à la crème

Spéciale Disney

