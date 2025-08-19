"Tous en cuisine" revient chaque samedi sur M6 à partir du 6 septembre 2025 avec Cyril Lignac & Jérôme Anthony

À partir du 6 septembre 2025, Cyril Lignac s’invite chez vous le samedi à 18:30 sur M6 pour vous faire redécouvrir le plaisir de cuisiner en famille en compagnie de Jérôme Anthony.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Nouveautés de cette saison :

Des recettes du week-end encore plus généreuses, conviviales et réconfortantes,

Des recettes toujours accessibles, simples, gourmandes, à cuisiner en famille,

Des plats mijotés, des cuissons longues, spécial grandes tablées.

L’astuce 3-en-1 : économique et maligne

Découvrez le secret pour une semaine sereine : cuisinez en quantité le samedi et transformez astucieusement les restes pour préparer facilement plusieurs dîners en semaine.

Résultat ? Moins de gaspillage, moins de dépenses et moins de charge mentale !

L’adn de l’émission, plus que jamais présent

Rassurez-vous, l’esprit de "Tous en cuisine" reste intact. On cuisine toujours ensemble, avec des recettes accessibles et gourmandes, sous la houlette bienveillante du chef Cyril Lignac

Jérôme Anthony : l’ambassadeur du terroir

Jérôme Anthony continue son Tour de France culinaire ! Avec sa cuisine mobile, il a déjà visité 120 villes, mettant en lumière les spécialités locales, le folklore et les traditions. Attendez-vous à le voir dans des costumes toujours plus surprenants. Avec sa bonne humeur et son approche décomplexée de la cuisine, Jérôme parvient à créer un lien unique avec le public.

Des guests de renom aux fourneaux

Acteurs, présentateurs, humoristes… Des personnalités passent derrière les fourneaux pour partager l’étendue de leurs talents…culinaires ou non aux téléspectateurs. Connectés en visio- conférence, ils tenteront de suivre chez eux la recette de Cyril Lignac, seuls ou accompagnés de leurs proches.

Alors, à vos tabliers ! Rejoignez Cyril Lignac et Jérôme Anthony chaque samedi pour cette nouvelle aventure culinaire qui promet d’être savoureuse, conviviale et pleine de surprises.