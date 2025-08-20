recherche
Divertissements

Les 15 ans des "12 coups de Midi" fêtés sur TF1 vendredi 22 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 20 août 2025 341
Les 15 ans des "12 coups de Midi" fêtés sur TF1 vendredi 22 août 2025 (vidéo)

Vendredi 22 août 2025 à 21:10, Jean-Luc Reichmann vous invite à fêter sur TF1 le 15ème anniversaire des "12 coups de Midi" en compagnie des plus grands Maîtres de midi.

15 ans de rires, de culture, d’émotion… et de millions de téléspectateurs réunis chaque midi autour d’un rendez-vous devenu culte.

Depuis leur toute première émission, Les 12 Coups de Midi font vibrer les Français avec leur mélange unique de bonne humeur, de générosité et de compétition. Alors pour marquer cet anniversaire comme il se doit, Jean-Luc Reichmann vous invite à une soirée anniversaire légendaire, le vendredi 22 août 2025 à 21:10 sur TF1.

Et comme dans tous les grands anniversaires… Jean-Luc Reichmann a invité des chouchous ! 15 anciens candidats, drôles, attachants, parfois passés tout près de la victoire, font leur grand retour, avec une mission : briller à nouveau et aller chercher la victoire finale… et les 12 000 € mis en jeu.

Mais cette fois, ils ne seront pas seuls : ils devront former un binôme avec l’un des 6 plus grands Maîtres de Midi de l’histoire, qui mettra toute sa culture, son savoir et son expérience à leur service.

Les chouchous pourront compter sur l’inarrêtable Emilien, l’indétrôné Xavier, l’impressionnant Bruno, la brillante Céline, le redoutable Timothée et l’incollable Paul.

Tout au long de la soirée, les manches s’enchaînent, la tension monte… et les décisions sont parfois cruelles. À chaque étape, les binômes les plus fragiles se retrouvent en truel. Un seul chouchou continue, les autres sont éliminés… et leurs Maîtres de Midi se retrouvent en danger. Le chouchou qualifié devra faire un choix : lequel des deux Maîtres garde-t-il à ses côtés ?

Stratégie, émotions, rebondissements… et toujours l’humour et la tendresse de Jean-Luc Reichmann pour faire vivre ce moment avec vous.

Un prime événement, festif, rempli de proximité, de bienveillance et de surprises, à vivre en famille ou entre amis, le vendredi 22 août 2025 à 21:10 sur TF1.
Dernière modification le mercredi, 20 août 2025 10:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Nouveau Jour&quot; accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

"Nouveau Jour" accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

20 août 2025 - 14:16

Sur le même thème...

&quot;La Cigale pour moi tout seul&quot;, le spectacle d'Alexis Le Rossignol sur France 4 vendredi 22 août 2025

"La Cigale pour moi tout seul", le spectacle d'Alexis Le Rossignol sur France 4 vendredi 22 août 2025

20 août 2025 - 11:36

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

16 août 2025 - 20:04 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL