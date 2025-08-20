"La Cigale pour moi tout seul", le spectacle d'Alexis Le Rossignol sur France 4 vendredi 22 août 2025

Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis Le Rossignol offre un spectacle sur la scène de La Cigale à l'image d'un repas entre amis.
Bienvenue dans l'univers décalé d'un type qui raconte bien les histoires. Et le pire, c'est que tout est vrai !
Alexis Le Rossignol est un peu à part, un peu singulier, un peu naïf aussi. Il a cru des choses improbables, a vécu des histoires à dormir debout et a longtemps cherché sa voie. Alexis, c'est ce copain qui subit la vie mais qui s'en sort toujours. L'air de rien, derrière sa nonchalance et son air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses excès et ses travers. Il ne pensait pas devenir comédien, mais qu'aurait-il pu faire d'autre ?
Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l'art de pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d'une soirée où on a bien ri, on en ressort plein d'énergie et avec la ferme intention de se retrouver rapidement.
Un spectacle capé à La Cigale le 15 février 2023.