"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : le pire des vacances sur Gulli mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à 21:05, Gulli rediffusera un numéro des "100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" dans lequel Issa Doumbia propose une compilation d'images sur des mésaventures de vacances.

Issa Doumbia et ses chroniqueurs vous invitent à revivre vos pires souvenirs de vacances ! Aux côtés de ses chroniqueurs, Norbert Tarayre, Priscilla Betti et Charlotte Namura, Issa Doumbia exauce votre souhait et vous propose de partir en vacances !

Au programme de ce numéro : des barbecues qui tournent mal, des séances de bronzage pas si calmes, des activités en famille qui dérapent, des fiestas plutôt catas, bref des vacances qui sont loin d'être de tout repos ! Alors si les vacances sont faites pour tout lâcher, certains l'ont peut-être un peu trop compris !

L'humoriste Titoff sera l'invité d'Issa Doumbia ! Comme toujours, ce dernier réserve quelques surprises : une remise en forme un peu spéciale après les vacances, des gages en tout genre, des chorégraphies déjantées et des anecdotes croustillantes !