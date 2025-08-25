Le concert de Manu Chao et Radio Bemba Sound System à La Villette rediffusé sur France 4 mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à 21:00, France 4 rediffusera le concert de Manu Chao et Radio Bemba Sound System capté en 2001 à Grande Halle de la Villette de Paris.

En septembre 2001, Manu Chao offrait à ses fans un concert mémorable à la Grande Halle de la Villette à Paris, qui a ensuite donné naissance à l'album live "Radio Bemba Sound System", du nom de son groupe.

Avec son groupe, Radio Bemba Sound System, l'ex-chanteur de la Mano Negra offre un mélange musical explosif, passant sans transition du ska et du reggae au punk et à la salsa, pour un son unique et festif...

Sur scène, il interprète tous les titres qui ont fait son succès, issus de ses albums "Clandestino" et "Próxima Estación: Esperanza".