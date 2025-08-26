"Le Grand Échiquier" spécial Afrique jeudi 28 août 2025 sur France 2, les artistes présents

Claire Chazal et André Manoukian vous donnent rendez-vous jeudi 28 août à 21:10 sur France 2 pour une grande soirée, placée sous le signe de l’Afrique, dans un nouveau numéro du "Grand Échiquier" depuis le musée du Quai Branly - Jacques Chirac.

France 2 propose une nouvelle édition exceptionnelle du Grand Échiquier, placée sous le signe de l’Afrique : un continent vibrant, foisonnant de talents, d’histoires, de musiques et de cultures qui rayonnent bien au-delà de ses frontières.

Depuis le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, lieu emblématique de dialogue entre les cultures du monde, Le Grand Échiquier - Spécial Afrique célèbre toute la richesse, la diversité et la modernité de l’Afrique d’aujourd’hui, à travers une soirée joyeuse, généreuse et profondément inspirante.

Autour de Claire Chazal et André Manoukian, des artistes venus de tous horizons – qu’ils soient nés en Afrique, enfants de la diaspora ou amoureux du continent – nous embarquent dans une traversée musicale, poétique, chorégraphique et littéraire inédite.

Parmi les invités de cette soirée exceptionnelle :

Omar Sy, figure populaire et engagée, porteur d’une Afrique contemporaine et rayonnante.

Angélique Kidjo et Youssou N’Dour, icônes de la scène internationale.

Yemi Alade, la « Beyoncé d’Afrique », enflammera le plateau de son énergie flamboyante.

Mc Solaar & Marie-Flore, rencontre entre rap poétique et chanson contemporaine.

Sofiane Pamart, le pianiste aux influences métissées.

Ayo, Lubiana, KeBlack, Ouidad, pour des performances entre soul, pop et rythmes africains.

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano, et le duo Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano à la harpe, pour des instants suspendus.

Mehdi Kerkouche, chorégraphe inspiré, accompagné de ses danseurs du Centre chorégraphique national de Créteil.

Jean-Christophe Rufin, Alain Mabanckou et Pascal Blanchard, pour faire résonner les voix de l’Histoire, des mémoires et des identités.

L’Orchestre Appassionato dirigé par Mathieu Herzog et le Chœur des enfants de la Cité des Marmots, pour accompagner Angélique Kidjo pour cette grande fête de la culture africaine.

Et aussi un moment particulièrement émouvant :

Amadou & Mariam, couple mythique de la scène musicale africaine, apparaissent dans l’une de leurs toutes dernières prestations télévisées, enregistrée quelques semaines avant la disparition d’Amadou. Leur complicité musicale et humaine y brille une dernière fois à l’écran au cours d’une touchante interview de Claire Chazal.

L’émission est dédiée à la mémoire d’Amadou, et veut ainsi rendre hommage à son immense talent et à son rayonnement qui a marqué plusieurs générations d’artistes et de spectateurs à travers le monde.

France 2 vous invite à grande soirée festive, de partage, de transmission et d’émotion, où s’entrelacent musiques traditionnelles, classique et urbaines, héritages et créations, racines et élans vers l’avenir.