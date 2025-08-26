"99 à battre" jeudi 28 août 2025 sur M6, la grande finale (vidéo)

Jeudi 28 août 2025 à 21:10, Eric Antoine et Juju Fitcats vous proposeront de découvrir le quatrième et dernier numéro de "99 à battre", un jeu hors norme dont le seul objectif est de ne jamais finir dernier.

Dans un lieu tenu secret en plein cœur de la France, l’une des plus grandes compétitions jamais organisées à la télévision française se poursuit. Un jeu hors norme, avec un seul objectif : ne jamais finir dernier.

Ils étaient au début 100 Français venus de tout le pays, ils ne sont plus que 38 en lice.

Ils étaient 100 au départ, seuls les 15 meilleurs ont survécu !

Jeudi soir, c'est l'ultime étape : certains vont créer la surprise, d'autres verront leur rêve s'écrouler

Qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui devra faire ses adieux ?

À la surprise générale, un ancien candidat emblématique va revenir dans la compétition !

Alors qui remportera les 100.000 euros ? Plus que jamais, tout peut arriver !

Plus qu'un jeu, une aventure humaine

“99 à battre”, c’est bien plus qu’une compétition : c’est un grand moment de partage, accessible à tous. C’est l’enfance qui ressurgit, les défis entre copains, la pression du dernier qui lutte pour rester dans le jeu… mais en version XXL. Au fil de l’aventure et face à l’adversité, des liens se créent. Les joueurs s’attachent, se soutiennent et chaque élimination est vécue comme un déchirement.

Éric Antoine et Juju Fitcats, eux aussi, se prennent au jeu, complices et touchés par cette expérience humaine. La plupart des épreuves semblent simples, presque enfantines. Et pourtant, la tension est bien réelle : car le dernier est toujours éliminé. Ce sont des défis que l’on pourrait tenter chez soi, dans son salon ou son jardin. Des jeux malins, visuels, fédérateurs — qui parlent à tout le monde, petits comme grands.

Retombez en enfance… des jeux : délirants, ingénieux, impitoyables !

Bienvenue dans un univers où les ballons explosent, les verres glissent, les cartons s’empilent et les chaussettes se perdent ! Ici, chaque jeu est une épreuve à part entière : un cocktail détonant de hasard, d’adresse, de souffle… et de sang-froid. Car dans “99 à battre”, la moindre erreur peut être fatale : à chaque défi, un joueur est éliminé.

Qu’ils fassent pleuvoir 99 balles du plafond, tentent de souffler un voilier sur une rivière miniature ou d’équilibrer une balle de ping-pong dans un verre retourné, les candidats sont toujours mis à l’épreuve là où on ne les attend pas.

Les jeux s’enchaînent, mais ne se ressemblent jamais :

Dans “Le vélo le plus lent”, il faut pédaler… au ralenti. Dans “Ballon Confetti”, on joue sa place sur la couleur d’un nuage de confettis.

Dans “Essorer l’éponge”, chaque goutte compte pour faire flotter un canard en plastique

Et dans “Chaussettes perdues”, c’est une chasse au trésor textile plus redoutable qu’il n’y paraît !

Pensés comme de mini-performances visuelles, ces défis s’appuient sur des éléments familiers (ballons, tuyaux, cartons, gouttières…) détournés avec créativité pour permettre aux candidats d’avancer dans le jeu. Entre tension, éclats de rire et surprises, le spectacle est toujours au rendez-vous.