recherche
Divertissements

"Stars 80 / Stars 90 : la Grande Battle" à revoir sur W9 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025 401
"Stars 80 / Stars 90 : la Grande Battle" à revoir sur W9 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Jeudi 28 août 2025 à 21:10, W9 vous proposera de revoir "La Grande Battle Stars 80 / Stars 90", un spectacle qui fête des années 80 & 90, diffusé sur M6 en juin dernier depuis Lille.

Depuis la Décathlon Arena de Lille, retrouvez “La Grande Battle Stars 80 / Stars 90” : une immersion musicale unique où deux décennies légendaires s’affronteront dans un show spectaculaire !

Ce spectacle inédit vous plongera au cœur des années 80 et 90, où les plus grandes stars de ces deux époques s’affronteront dans des battles musicales scénarisées autour de thématiques incontournables telles que Disco
Dance ou Girls Power...

Le public revivra en live les tubes emblématiques de ces années, interprétés par leurs artistes originaux, avec également des hommages aux figures incontournables de ces époques.

Avec les stars des années 80 : Sabrina, Patrick Hernandez, Phil Barney, Émile, Jean-Pierre Mader, Images, Vivien Savage, Début de soirée, Joniece Jamison.

Avec les stars des années 90 :  Hélène Ségara, Larusso, Michael Jones, Tina Arena, Zouk Machine, Ophélie Winter.

D'autres artistes viendront compléter cette liste...

Une soirée festive et intergénérationnelle à ne pas manquer !
Dernière modification le mardi, 26 août 2025 12:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées Belles&quot; : Haute-Garonne, un week-end à Toulouse samedi 30 août 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées Belles" : Haute-Garonne, un week-end à Toulouse samedi 30 août 2025 sur France 5 (vidéo)

28 août 2025 - 12:07

Sur le même thème...

&quot;The Voice Kids&quot; : la saison 11 débute samedi 30 août 2025 avec Nikos Aliagas et Karine Ferri (vidéo)

"The Voice Kids" : la saison 11 débute samedi 30 août 2025 avec Nikos Aliagas et Karine Ferri (vidéo)

28 août 2025 - 09:48

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par …

28 août 2025 - 10:14 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL