"Intuition, qui sera le plus proche ?" un nouveau jeu à découvrir sur France 2 samedi 13 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025
"Intuition, qui sera le plus proche ?" un nouveau jeu à découvrir sur France 2 samedi 13 septembre 2025

À découvrir sur France 2 samedi 13 septembre 2025 à 21:10, le premier numéro de "Intuition, qui sera le plus proche ?", un nouveau jeu familial événement présenté par Cyril Féraud.

"Intuition", c'est le nouveau jeu familial événement de création française, présenté par Cyril Féraud, qui fait appel à votre intuition et votre sens de la déduction.

Quelle que soit la question, vous aurez toujours une idée de la réponse ! Mais allez-vous être très proche ou au contraire très éloigné de la bonne réponse ?

Dans Intuition, toutes les questions posées ont des réponses chiffrées. Pas besoin d’avoir la réponse exacte. L’objectif ? Avoir la meilleure intuition, c’est-à-dire être le plus proche possible de la bonne réponse pour ne pas être éliminé.

Pour chaque question, une fourchette indique entre quoi et quoi se trouve la bonne réponse. Mais au fur et à mesure de la soirée, les intervalles grandissent et le nombre de possibilités de réponses est de plus en plus important !

Dans chaque émission, 150 candidats se lancent dans cette nouvelle aventure. Et à la fin de la soirée, celui ou celle qui aura eu le plus d’intuition repartira avec 50 000 euros !

Dans chaque émission, Cyril Féraud est accompagné de la bande des « Intuitifs » : Willy Rovelli, Cendrine Dominguez, Isabelle Vitari, Yoann Riou ou Gwendal Marimoutou.

Alors, laissez-vous guider par votre intuition !

La mécanique du jeu

Manche 1

150 candidats au départ, mais seulement 50 se qualifieront pour la manche suivante.

Pour chaque question, Cyril indique une fourchette de réponses mais, au fil du jeu, les intervalles grandissent.

Le classement général indique régulièrement les candidats les plus intuitifs depuis le début de la soirée, et ceux qui sont éliminés.

Manche 2  La course vers la finale

Ils ne sont plus que 50 !

Les règles se compliquent : plus de fourchettes de réponses proposées et plus de droit à l’erreur : désormais, après chaque question, les candidats les plus éloignés des bonnes réponses sont directement éliminés.

Les 8 meilleurs se qualifieront pour la finale.

La finale

8 candidats s’affrontent en duels.

Pour chaque duel, celui qui est le plus proche de la bonne réponse élimine son adversaire.

Lors du duel final, les 2 meilleurs candidats de la soirée s’affrontent et celui qui aura le plus d’Intuition repartira avec 50 000 € !

L'info TV en continu

