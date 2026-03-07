"Grands reportages" : Concours de jardinage, qui aura la main la plus verte ? samedi 7 mars 2026 sur TF1

Samedi 7 mars 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Concours de jardinage : qui aura la main la plus verte ? » un documentaire inédit réalisé par Jessica Lapize.

Le jardinage est une passion française. On estime à 17 millions le nombre d’amateurs qui taillent, sèment, plantent et bêchent chaque semaine. Près de 2 foyers français sur 3 possèdent un bout de jardin, synonyme de détente et de plaisir. Mais pour certains jardiniers confirmés, l’activité est une affaire bien plus sérieuse…

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi des passionnés qui participent à des concours de haute volée, en France comme à l’étranger.

À 20 ans, Emma rêve de devenir Meilleure Apprentie de France paysagiste. L’année dernière, elle n’a pas réussi à atteindre la finale du concours. Cette fois-ci, elle est déterminée à obtenir la médaille d’or ! Pour autant, la partie est loin d’être gagnée pour la jeune femme qui va devoir passer les trois sélections : départementales, régionales et nationales.

Gala et Paul sont architectes, Manon est designer textile. Malgré leur manque d’expérience, ils viennent d’être sélectionnés pour le plus beau concours jardinier de France : le festival international de Chaumont-sur-Loire. Ils misent sur un concept original : un jardin tapissé de laine de mouton. Mais leurs premiers pas vont être plus compliqués que prévu !

D’autres courent après les records comme Mehdi, 46 ans, champion de France des cultivateurs de potirons géants depuis 2010. Poids maximum atteint : 984 kg. Cette année, il remet son titre en jeu, avec un objectif : dépasser la tonne. Ce passionné, qui travaille en agriculture biologique, va appliquer toutes ses recettes pour concevoir des potirons toujours plus grands malgré des conditions météo qui risquent de lui compliquer la tâche.

Giulio, 40 ans, est un paysagiste italien, installé à Paris depuis 15 ans. Il fait partie des 18 sélectionnés pour le Chelsea Flower Show à Londres, le plus prestigieux concours de jardin au monde. Pour sa première participation, il va affronter des concurrents de haut niveau et devra tout donner pour réaliser le jardin le plus époustouflant.