"Une Famille en Or" : Gad Elmaleh vs Kad Merad vendredi 29 août 2025 sur TF1, les invités de Camille Combal (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025
"Une Famille en Or" : Gad Elmaleh vs Kad Merad vendredi 29 août 2025 sur TF1, les invités de Camille Combal (vidéo)

Vendredi 29 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera un nouveau numéro du jeu "Une famille en or" avec le plus grand match jamais vu dans l'histoire de l'émission : la famille Gad Elmaleh qui affronte la famille Kad Merad.

"Une Famille en Or" change de catégorie. Oubliez les matchs classiques. Ce n’est plus un jeu, c’est un CHOC ! Deux légendes de l’humour français, entourées d’un casting cinq étoiles, s’affrontent pour un prime d’anthologie.

D’un côté, la Famille Gad ElmalehGad en capitaine de soirée, accompagné de Caroline Anglade, Maxime Gasteuil, Marine Leonardi, Paul de Saint Sernin, Elena Nagapetyan et Tareek. Une dream team calibrée pour la gagne !

Face à eux, la Famille Kad Merad et Michèle Laroque. Kad Merad, épaulé par Michèle Laroque, Olivier Baroux, Philippe Caverivière, Thaïs Vauquières et Julien Arruti. Du théâtre au cinéma, en passant par les plateaux télé, ils ont tout raflé sauf… Une Famille en Or.

Un affrontement hors norme, avec des manches survoltées, des happenings, des surprises, des questions dingues ! Le jeu préféré des Français devient une arène.

En jeu : 100 000 euros pour l’Institut Imagine, association soutenue par les deux familles.

Une seule famille atteindra la finale pour tenter de les décrocher !

Et pour orchestrer cette soirée survoltée : Camille Combal, animateur, arbitre et garant officiel de la mauvaise foi.

Une Famille en Or Massif – Gad vs Kad, c’est un prime hors norme, un casting en or 24 carats, et une promesse : vous n’avez jamais vu ça !
Dernière modification le mercredi, 27 août 2025 10:21
&quot;Rashid, l'enfant de Sinjar&quot; : l'espoir d'un jeune Yézidi rescapé de Daech sur France 3 mercredi 27 août 2025

"Rashid, l'enfant de Sinjar" : l'espoir d'un jeune Yézidi rescapé de Daech sur France 3 mercredi 27 août 2025

27 août 2025 - 09:53

