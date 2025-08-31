"La flûte enchantée" au Théâtre des Champs-Élysées sur France 4 mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "La flute enchantée", un spectacle capté au Théâtre des Champs-Élysées.

Mêlant féerie, rituel maçonnique et romance, La Flûte enchantée est un voyage des ténèbres vers la lumière, paré d’un raffinement musical et vocal sans pareil. Pour servir ce chef-d’oeuvre de Mozart, quelques-uns des plus beaux interprètes français et étrangers du moment, le brillant chef d'orchestre François-Xavier Roth et le cinéaste Cédric Klapisch, qui fait ses premiers pas dans une mise en scène lyrique.

La Flûte enchantée est une oeuvre unique bien qu’elle s’inscrive dans la tradition du Singspiel, la version allemande de l’opéra comique français et dont la particularité est de mêler dialogues parlés et chant. Page tout aussi mystérieuse que fascinante, elle fut composée quelques semaines avant la mort du musicien. Le livret de Schikaneder, frère en maçonnerie de Mozart, s’est depuis longtemps prêté à toutes les interprétations : récit symbolique, conte allégorique, fable populaire, comédie féerique…

Au-delà, reste la musique de Mozart, tout empreinte de légèreté virevoltante où le rire, l’émotion et la gravité alternent avec brio. Le cinéaste et scénariste Cédric Klapisch réalise sa toute première mise en scène pour cette nouvelle production, l’occasion pour lui de glisser de la chronique familiale à la fable initiatique. Il a choisi une lecture axée sur le rapport de l’Homme à la Nature. La Reine de la Nuit symbolise la Nature sauvage, en opposition à Sarastro, qui représente la civilisation et le savoir.