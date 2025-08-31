"Les Traîtres", une nouvelle partie commence mardi 2 septembre 2025 sur M6, les 16 participants (vidéo)

Mardi 2 septembre 2025 à 21:10, "Les Traîtres" seront de retour sur M6 pour une 5ème saison pleine de nouveautés et de rebondissements orchestrée par Eric Antoine.

Mentaliste, auteur de roman policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : ils sont 16 à entrer dans le jeu, prêts à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association mais aussi pour enfin faire vaciller les traîtres.

Cette saison rivalise de nouveautés et de rebondissements. Éric Antoine repousse les limites du cynisme : règles inédites, retournements imprévisibles, jeux terrifiants… mais surtout, trois joueurs masqués vont faire leur apparition. Qui sont-ils ? Vont-ils bouleverser toutes les règles du jeu ? Pour espérer l’emporter, les traîtres devront se surpasser, ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais.

Jusqu’ici, les traîtres ont remporté toutes les parties. Cette saison sonnera-t-elle la fin d’un règne ?

Préparez-vous à une saison inoubliable au casting toujours aussi surprenant !

Le jeu phénomène de la télévision n'a pas fini de vous surprendre

Le jeu se renouvelle pour déstabiliser les joueurs... et les téléspectateurs !

Un démarrage glaçant

Une entrée en matière des joueurs toujours aussi fracassante. Accueillies par de mystérieux personnages masqués, les personnalités plongeront immédiatement dans l’intensité qui fait le succès du jeu depuis son lancement. Qui sont-ils ? Quel sera leur rôle ? Les cartes vont-elles être entièrement rebattues ?

Une nomination déconcertante

L’imagination d’Éric Antoine est sans limite quand il s’agit de déstabiliser les joueurs. Alors que les personnalités enfilent le masque et attendent, fébriles, l’éventuelle main d’Éric sur leur épaule pour les désigner Traître, cette saison tout bascule, et les joueurs se retrouvent dans une situation de pression maximale. Sauront-ils garder la face et sauver les apparences pour ne pas se faire démasquer par les autres ?

Une mise à l’épreuve physique

Ils pensaient être prêts à déjouer toutes les épreuves de bluff, mais c’était sans compter sur la perversité du maître du jeu qui leur a concocté des épreuves physiques redoutables et inédites et toujours psychologiques !

Le domaine de bournel, un écrin pour les Traîtres

Ce château, autrefois la demeure de Leonel de Moustier, farouche opposant à Pétain, qui a fait de la lutte contre la trahison le combat de toute une vie, ouvre une nouvelle fois ses portes aux joueurs des Traîtres. C’est dans des pièces parfois encore inexplorées qu’une partie s’apprête à démarrer. Dans ce domaine aux airs de conte de fées où la nature enchanteresse se mêle à l’architecture néogothique, de nouveaux "Traîtres" s'apprêtent ainsi à écrire un chapitre inédit dans l'histoire de ce domaine légendaire...

Voici les 16 candidats qui vont entrer dans le jeu