"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 1er septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Lundi 1er septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce dernier épisode avant la pause estivale ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé lundi 1er septembre 2025 sur TF1.

Aujourd'hui, Céline et Clément Baudrand ont organisé une activité jardinage avec les triplées !

Pour faire découvrir leurs racines, Olivier et Tiffanie organisent des vacances à Naples.

Du côté des Tuzzoli, depuis la décohabitation, Grégory et Ludovica se sont installés dans un nouvel appartement chacun.

Enfin, une fois le service terminé, les Mentzer se mettent au nettoyage du bus-pizza.