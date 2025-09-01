recherche
Divertissements

"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" mercredi 3 septembre 2025 sur TMC

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 1 septembre 2025 87
"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" mercredi 3 septembre 2025 sur TMC

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:25 sur TMC, Etienne Carbonier vous proposera une nouvelle Soirée Transpi après avoir passé un été au camping.

Cet été, Étienne Carbonnier a sorti sa tente, son parasol et ses tongs pour un Transpi hors-série spécial camping, en prime time sur TMC. Il nous raconte un été que les jeunes français ont décidé de vivre ensemble.

Étienne Carbonnier et Mélanie Bontems ont envoyé leurs équipes aux quatre coins de la France pour tester les campings les plus dingues du pays.

Du mythique  Camping des Flots Bleus" du film éponyme aux coins naturistes de Corse, en passant par le camping d'un festival de musique en Ardèche, elles ont replongé dans ces vacances en mobil-homes ou tentes deux secondes, entre apéros interminables, karaokés sous les étoiles, boites de raviolis Buitoni sur réchaud et flirts d'été adolescents. Un été à bien transpirer pour vivre l'expérience camping jusqu'au bout.

Décryptage d'archives, images vintages et extraits télé cultes rythmeront cette soirée exceptionnelle.

Pour prolonger les vacances, un Transpi estival, drôle, tendre et un brin nostalgique qui vous rappellera vos meilleurs comme vos pires souvenirs du camping : tout ce que vous avez adoré et tout ce que vous aviez (délibérément) oublié.

Dernière modification le lundi, 01 septembre 2025 16:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" lundi 1er septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

01 septembre 2025 - 16:09

Sur le même thème...

&quot;Alain Souchon en concert ici & là&quot; au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 3 septembre 2025

"Alain Souchon en concert ici & là" au Dôme de Paris à revoir sur France 4 mercredi 3 septembre 2025

01 septembre 2025 - 11:46

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par…

01 septembre 2025 - 13:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL