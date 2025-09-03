"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 3 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mercredi 3 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 3 septembre 2025 sur TF1.

Dans quelques heures, Marie-Caroline et Guillaume vont à nouveau se dire "oui". Ce matin, les amoureux s'occupent du plan de table.

Du côté, des Esposito, la famille arrive à Naples !

Chez les Tuzzoli, Ludovica nous raconte sa nouvelle vie d'étudiante, dans laquelle elle doit jongler entre les enfants et les cours.