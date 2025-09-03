"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 3 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?
Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.
Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 3 septembre 2025 sur TF1.
Dans quelques heures, Marie-Caroline et Guillaume vont à nouveau se dire "oui". Ce matin, les amoureux s'occupent du plan de table.
Du côté, des Esposito, la famille arrive à Naples !
Chez les Tuzzoli, Ludovica nous raconte sa nouvelle vie d'étudiante, dans laquelle elle doit jongler entre les enfants et les cours.