Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025 217
Les concerts d'Alonzo et de Lala &ce au Golden Coast Festival diffusés sur France 4 vendredi 5 septembre 2025

Vendredi 5 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera les concerts d'Alonzo au Golden Coast Festival 2025 et celui de Lala &ce sur l'édition précédente.

France Télévisions continue d'être présent cet été pendant les festivals et les événements culturels emblématiques en France.

France 4 pose ses caméras au Golden Coast Festival et propose une première soirée avec Alonzo sur l'édition 2025 et de Lala &ce sur l'édition 2024.

21:00 Alonzo au Golden Coast Festival 2025

Alonzo s’est forgé une carrière pleine de réussites en solo depuis près de 15 ans, après avoir marqué l’histoire du rap français avec le légendaire groupe Psy 4 de la Rime.

Avec des albums marquants et des titres emblématiques : la Belle Vie, Santana, Binta, Papa Allo, La Seleçao ou encore Tout va Bien, il s’est imposé comme une figure incontournable, alliant flow reconnaissable et plume acérée.

Véritable icône marseillaise, Alonzo revient aujourd’hui trois ans après le succès de "Quartiers Nords" (disque de platine) avec "Longue Vie à Nous". Un manifeste de transmission et d’unité en hommage à son parcours et à ses racines marseillaises.

22:15 Lala &ce au Golden Coast Festival 2024

Lala &ce s’impose depuis plusieurs années comme l’une des voix les plus singulières du rap francophone, avec un univers à la fois planant, sensuel et audacieux.

Révélée avec Le Son d’Après puis l’album Everything Tasteful, elle a marqué les esprits avec des morceaux tels que Show Me Love, Toxic ou Fallait dire non. Figure emblématique d’une génération libre et créative, elle revendique une identité artistique et personnelle assumée.

Elle revient en 2024 avec Solstice, un projet introspectif et lumineux qui confirme sa place unique sur la scène musicale actuelle.

