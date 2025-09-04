"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 4 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 4 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 4 septembre 2025 sur TF1.

C'est l'heure de la messe pour le couple Cail, qui s'apprête à renouveler leurs vœux de mariage.

Du côté des Gayat, c'est le départ pour le parc aquatique.

En Italie, les Esposito font les courses. Pour l'occasion, les parents font découvrir les gouters typiques du pays.

Pendant ce temps, Céline et Clément Baudrand partent ensemble pour acheter les cartables des triplées.