"La grande fête de Carcassonne" sur France 2 samedi 6 septembre 2025, les artistes présents

Samedi 6 septembre 2025 à 21:10, France 2 investit la cité de Carcassonne pour une soirée de fête exceptionnelle en public pour fêter la fin de l'été.

Monument iconique de l’histoire française, la cité médiévale de Carcassonne sera la star de cette soirée avec son décor naturel spectaculaire.

Autour de Stéphane Bern et Laury Thilleman, les plus grands artistes viendront se produire au cœur de l’amphithéâtre antique.

Seront présents : Amel Bent, Pascal Obispo, Julien Clerc, Zaz, Patrick Fiori et Il Cello, Tina Arena, Ycare, Dany Brillant, Chico et les Gypsies, Chantal Goya, Bénabar, Nicoletta, Boulevard des Airs, Collectif Métissé, Héritage Goldman, Jeck et Carla, Charles et Joyce Jonathan…

L’émission se conclura avec un grand feu d’artifice tiré depuis les remparts de la cité.