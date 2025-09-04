"Les Traîtres" : 2ème épisode sur M6 samedi 6 septembre 2025, voici ce qui va se passer...

Samedi 6 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 2ème épisode des "Traîtres" qui réserve son lot de rebondissements...

La semaine dernière, l'émission a démarré avec un dilemme inédit. Les candidats ont dû éliminer l'un d'entre eux avant même que le jeu ne commence, ce qui a provoqué le départ de Christine Bravo, écartée sur le champ par Yanns afin que Frédérique Bel, ancienne candidate, réintègre l'aventure.

Comme chaque début de saison, Eric Antoine a désigné les deux premiers Traîtres : Anne-Elisabeth Blateau et Camille Cerf qui ont décidé de bannir la première loyale de la saison : Lou.

En plus de leur premier bannissement, les deux Traîtres ont eu l'opportunité de recruter un troisième Traîtres parmi les loyaux : Fabien Olicard. Mais à peine passé de loyal à traître, que les soupçons se portent déjà sur lui par les loyaux...

À l'approche de la première table ronde avec élimination, Anne-Elisabeth Blateau et Camille Cerf vont tout tenter pour sauver Fabien Olicard. Cette table ronde sera bien pire qu'elles ne l'imaginent.

Et la suite de l'aventure s'annonce quant à elle diabolique... Trois anciens joueurs des saisons précédentes vont venir semer le chaos...

Ce sera la réapparition de Christine Bravo qui n'a qu'une obsession : se venger de Yanns qui l'a éliminée dès les premières minutes de l'aventure...

Fabien Olicard sera-t-il démasqué et éliminé au cours de la première table ronde ? Quels seront les prochains loyaux bannis par les Traîtres ?

Ne manquez pas sur M6 le second épisode des Traîtres, samedi 6 septembre 2025 à 21:10...