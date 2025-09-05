"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 5 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Vendredi 5 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 5 septembre 2025 sur TF1.

C'est l'heure de la messe pour Marie-Caroline et Guillaume qui sont sur le point de renouveler leurs vœux de mariage.

Du côté des Mentzer, Laëtitia et les enfants retrouvent le reste de la famille au camping avant d'aller profiter de la piscine.

Pendant ce temps, les Baudrand s'occupent de mettre les étiquettes sur tous les vêtements des triplées.

Enfin, les Romero reçoivent leur famille XXL pour une paëlla géante.