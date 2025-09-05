La pièce "Tant qu'il y a de l'amour" a revoir sur France 4 dimanche 7 septembre 2025

L'histoire en quelques lignes...
Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime depuis trente ans. Mais il est également amoureux d'une jeune femme et l’avoue à sa femme. Marie, amoureuse d'un homme de son âge, demande à Jean de la laisser partir, mais Jean ne veut pas. Il aime bien sa vie : sa jeune maîtresse l'après-midi et sa femme le soir.
Au bout du rouleau, Marie demande à son amant, pharmacien, de lui fabriquer un poison. C'est ça ou elle le quitte. Le pharmacien, qui aime Marie par-dessus tout, s’exécute. Jean boit le poison… mais ne meurt pas. Il faut recommencer l'assassinat. Jean ne meurt toujours pas. Il faut re-recommencer. Mais jusqu'à quand va-t-on tenter de tuer ?
Une très belle leçon de vie et d'espoir parce que : « Tant qu'il y a de l'amour »… C'est pas mort.