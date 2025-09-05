recherche
La pièce "Tant qu'il y a de l'amour" a revoir sur France 4 dimanche 7 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 143
La pièce "Tant qu'il y a de l'amour" a revoir sur France 4 dimanche 7 septembre 2025

Dimanche 7 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera la pièce "Tant qu'il y a de l'amour" de Bob Martet avec Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent Gamelon et Valérie Bègue.

L'histoire en quelques lignes...

Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime depuis trente ans. Mais il est également amoureux d'une jeune femme et l’avoue à sa femme. Marie, amoureuse d'un homme de son âge, demande à Jean de la laisser partir, mais Jean ne veut pas. Il aime bien sa vie : sa jeune maîtresse l'après-midi et sa femme le soir.

Au bout du rouleau, Marie demande à son amant, pharmacien, de lui fabriquer un poison. C'est ça ou elle le quitte. Le pharmacien, qui aime Marie par-dessus tout, s’exécute. Jean boit le poison… mais ne meurt pas. Il faut recommencer l'assassinat. Jean ne meurt toujours pas. Il faut re-recommencer. Mais jusqu'à quand va-t-on tenter de tuer ?

Une très belle leçon de vie et d'espoir parce que : « Tant qu'il y a de l'amour »… C'est pas mort.

